Βόλεϊ Γυναικών

Θέλει πλέον υπέρβαση και... θαύμα στην Ιταλία για την πρόκριση ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς, προσπάθησε με όλες της τις δυνάμεις να κοντράρει στα ίσα την πανίσχυρη Βέρο Μιλάνο στο «Μελίνα Μερκούρη», όμως οι φιλοξενούμενες, ήταν σε... άλλο επίπεδο και με το 3-0 σετ, έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του CEV Champions League.

Τρομακτική η απόδοση της ιταλικής ομάδας, δεν επέτρεψε στις γηπεδούχες να πάρουν κάτι περισσότερο από το ιστορικό αυτό ματς, καθώς προδόθηκαν από τα 21 λάθη τους.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-14, 18-21, 20-25

2ο σετ: 2-8, 12-16, 17-21, 21-25

3ο σετ: 7-8, 13-16, 13-21, 17-25

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και της Βέρο Μιλάνο προήλθαν από 5 άσσους, 37 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 21-25, 17-25) σε 69?

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσσος), Εμμανουηλίδου 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Κούμπουρα 16 (14/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (6/11 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 1 (1/11 επ., 60% υπ. – 33% άριστες), Αμπντεραχίμ 11 (11/32 επ., 65% υπ. – 45% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 40% υπ. – 30% άριστες), Σαμπα΄τη (λ), Φακοπουλίδου, Οικονομίδου, Δημητρίου, Κόνεο 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 22% άριστες).

ΒΕΡΟ ΜΙΛΑΝΟ (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο 1 (1 μπλοκ), Πιετρίνι 7 (6/15 επ., 1 μπλοκ, 32% υπ. – 11% άριστες), Ντανέσι 10 (4/6 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κούρταγκιτς 10 (4/9 επ., 6 μπλοκ), Εγκόνου 17 (17/31 επ.), Πίβα 6 (4/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. – 56% άριστες) / Φερσίνο (λ, 64% υπ. – 36% άριστες), Σαρτόρι, Καγκνίν 2 (1/6 επ., 1 άσσος, 22% υπ. – 11% άριστες), Ακίμοβα 1 (1/2 επ.).



