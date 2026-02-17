Ο Παναθηναϊκός AKTOR δήλωσε στο ρόστερ του στον ΕΣΑΚΕ, για τις υποχρεώσεις του στην Stoiximan GBL τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πήρε τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Παράλληλα, ο Αμερικανός ψηλός θα είναι διαθέσιμος και για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Χέιζ-Ντέιβις να κάνει το ντεμπούτο του με τον «επτάστερο» τις ερχόμενες ημέρες, στο Ηράκλειο.

Σε μια προδιαγεγραμμένη κίνηση, βέβαια, καθώς ο Εργκίν Αταμάν την είχε προαναγγείλει πρόσφατα, ενώ και ο 31χρονος άσος προπονείται κανονικά από χθες με τους νέους του συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό AKTOR και θα ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή για την Κρήτη.

