Ο Ουναΐ έδειχνε σαν να παίζει καιρό με τα πράσινα

O Αζεντίν Ουναΐ πήρε πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ και αμέσως δικαίωσε τον Ντιέγκο Αλόνσο για την απόφασή του.

Προστέθηκε μεσοεπιθετικά ένας φοβερά χρήσιμος ποδοσφαιριστής για τις ανάγκες του «τριφυλλιού», με τον Μαροκινό να πλαισιώνει εξαιρετικά τους Πελίστρι και Τετέ, που κινούνται στις πτέρυγες και μπορούν να δουλέψουν τις συνεργασίες μαζί του.

Στο παιχνίδι με την ομάδα του Φεράντο, ο Ουναΐ έδειξε στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του, από τις πρώτες ημέρες της μεταγραφής του στους «πράσινους». Η επιθυμία αποφυγής λαθών του παρελθόντος δεν είχε να κάνει απλά με την επιλογή για την ομάδα, αλλά και για τη νοοτροπία του και το έδαφος, που έχασε εξαιτίας αυτής.

Η εμφάνισή του απέναντι στον Πανσερραϊκό ήταν μια απόδειξη πως τα δουλεύει όλα μαζί σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Κέρδισε τη φανέλα του βασικού.

Απείλησε την αντίπαλη εστία. Δημιούργησε με κάθετο ποδόσφαιρο. Φανέρωσε τις φοβερά απαλές επαφές του και την ικανότητα χειρισμού της μπάλας με ταχύτατες περιστροφές σώματος και αποφάσεις για τη σωστή μεταβίβαση.

Και αν αφήσει κανείς κατά μέρος τις στιγμές, που ξεχώρισε στον αγωνιστικό χώρο με τις κινήσεις και τις δυνατότητες, που προσφέρει επιθετικά, θα παρατηρήσει και στιγμές, που δείχνουν ότι ο Μαροκινός αισθάνεται πολύ καλά. Και «κόλλησε» πολύ γρήγορα με τη νέα του ομάδα. Και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει και στον ίδιο, αλλά και στο «τριφύλλι».

Μαρτυρά πολλά ο πανηγυρισμός της χειραψίας με τον Τετέ, όπως τον είχαμε δει πριν από χρόνια με τους Λακαζέτ και Ομπαμεγιάνγκ στην Άρσεναλ. Όπως φυσικά και το γεγονός πως ο Ουναΐ είναι ο πρώτος, που τρέχει αμέσως στον Τζούριτσιτς να τον αγκαλιάσει για το γκολ του 2-1, που έδιωξε το άγχος από τον Αλόνσο και τους παίκτες του, μαρτυρούν πολλά.

Ο Ουναΐ από το δεύτερο παιχνίδι του και το πρώτο του ως 11αδάτος… γούσταρε, για να το γράψουμε και πιο λαϊκά, που δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του ιδίου και των συμπαικτών του για το θετικό αποτέλεσμα. Κρινόταν υπερ-απαραίτητο για τον Παναθηναϊκό αυτήν τη στιγμή και φάνηκε ότι αισθάνθηκε καλά και με την απόδοσή του, προκαλώντας θετικότατες εντυπώσεις για τον αντίκτυπο που μπορεί να προκαλέσει στο στυλ παιχνιδιού των «πράσινων».



