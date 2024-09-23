ΑΕΚ: Η κορυφαία αμυντική γραμμή στην Ελλάδα έχει ακούσει τα… χειρότερα

Η φετινή χρονιά της ΑΕΚ ξεκίνησε με τον πιο εφιαλτικό τρόπο που θα μπορούσε ή μάλλον δεν θα μπορούσε, να φανταστεί κανείς. Ένας απρόσμενος και κυρίως πρόωρος αποκλεισμός από την Ευρώπη, έβαλε το «μικρόβιο» της εσωστρέφειας στην ομάδα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί αισίως το καλοκαίρι.

Η αμυντική λειτουργία της Ένωση απέναντι σε Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες και Νόα έδειξε τρομερή αφέλεια και έντονα σημάδια απροσεξίας που στο τέλος στοίχησαν στην ομάδα μέχρι και την ευρωπαϊκή της συνέχεια. Στο πλαίσιο της Stoiximan Super League όμως, η ιστορία δείχνει να μην είναι η ίδια.

Απέναντι στην ομάδα της Ανδόρας το πρώτο παιχνίδι είχε εξελιχθεί σε… γιορτή μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να έχει ανεβάσει τον δείκτη του σκορ μέχρι και το 4-0 στο 53ο λεπτό.

Η συνέχεια όμως ξάφνιασε τους πάντες στις κερκίδες της «OPAP Arena». Με μία σειρά από παιδικά λάθη, η Ίντερ Ντ’ Εσκάλες επέστρεψε στο ματς, με το τελικό σκορ να φτάνει στο 4-3 (24/07). Μπορεί στη ρεβάνς να καθάρισε με 4-0 (01/08), όμως τα αμυντικά κενά έκαναν και εκεί την εμφάνιση τους, ακόμη και αν δεν της στοίχισαν.

Αποκορύφωμα βεβαίως αποτελεί η αναμέτρηση με τους Αρμένιους, εκεί που τα γκολ που δέχθηκε ο Δικέφαλος στην εκτός έδρας αναμέτρηση (06/08, 3-1) έκαναν τους πάντες να τρίβουν τα μάτια τους.

Η οικονομική τρύπα που δημιουργήθηκε ήταν και παραμένει τεράστια, ειδικά με τις δαπανηρές προσθήκες, από πλευράς συμβολαίων τουλάχιστον, που πραγματοποίησε ο καινούργιος ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος.

Έκτοτε ξεκίνησε ένας χείμαρρος συζητήσεων ανάμεσα στους φιλάθλους της Ένωσης, για το αν η ΑΕΚ πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στα μετόπισθεν. Οι μεταγραφικές «ενέσεις» που πραγματοποιήθηκαν επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην επίθεση, με τον Ματίας Αλμέιδα να δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στους ποδοσφαιριστές του και μέχρι στιγμής να δικαιώνεται.

Το βράδυ της Κυριακής (22/09) η 5η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ να μένει κολλημένη στο 0-0 στη «Λεωφόρο» απέναντι στην Athens Kallithea. Οι ισοπαλίες με τους νεοφώτιστους, αλλά και με τη Λαμία τη 2η αγωνιστική (24/08, 1-1) πλήγωσαν βαθμολογικά την Ένωση, όμως δεν επηρέασαν την συνολική εικόνα, όσον αφορά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Η ΑΕΚ παρά το «κράξιμο» που έχει ακούσει για τα μετόπισθεν, έχει διατηρήσει απαραβίαστη την εστία της περισσότερες φορές απ' οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Stoiximan Super League.

Σε πέντε αναμετρήσεις έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα (αυτό απέναντι στη Λαμία), σε ένα ματς που ο αντίπαλός της κατέγραψε μόλις μια τελική στο στόχο (το γκολ). Σίγουρα οι ομάδες που έχει αντιμετωπίσει το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα δεν θεωρούνται «μεγαθήρια», αλλά την περσινή σεζόν το πρωτάθλημα για την Ένωση χάθηκε εξαιτίας της αφέλειας που παρουσίαζε απέναντι στις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες.

Ο Πήλιος έχει αποδείξει πως αξίζει να στηριχθεί (με αρνητική παρένθεση το παιχνίδι με την Καλλιθέα), ώστε να μετατραπεί σε μία βασική λύση στο αριστερό κιτρινόμαυρο άκρο της άμυνας. Ο Μουκουντί αν και ήθελε να φανεί πιο φρέσκος από το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, πάλι υπέστη αναποδιά και αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς της Λεωφόρου, το βράδυ της Κυριακής. Επιπλέον, οι Ρότα και Βίντα αποτελούν πλέον δύο σταθερές και αμετάβλητες αξίες.

Ακόμη και οι «δευτερεύουσες» επιλογές στο κέντρο της άμυνας, Γεράσιμος Μήτογλου και Αλεξάντερ Κάλενς, έχουν μπει και έχουν βοηθήσει σημαντικά στο ανασταλτικό κομμάτι της ομάδας, όποτε και όπου τους έχει ζητηθεί.

Μόλις ένα γκολ παθητικό δεν είναι απλώς μία καλή επίδοση, αντιθέτως είναι ένα νούμερο που αξίζει να συζητείται πολύ περισσότερο από το αν τελικά ο Βίντα έχει μεγαλώσει πολύ ή αν ο Μουκουντί έπρεπε να πωληθεί ή ακόμη και για το αριστερό μπακ που δεν απέκτησε ποτέ η ομάδα. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως ίδια περίοδο πέρσι τα γκολ που είχε δεχθεί ήταν ήδη στα πέντε.

Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ έχει μαζέψει τέσσερις φορές την μπάλα από την εστία του, όσες δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στις τρεις.

Πολλοί θεωρούν πως ο σχεδιασμός της φετινής ΑΕΚ έχει επικεντρωθεί κυρίως στο πώς η επίθεση θα κερδίζει τα παιχνίδια, προς το παρόν, πάντως, το αντίθετο συμβαίνει. Βέβαια η σεζόν είναι μεγάλη και το πρωτάθλημα ένας «Μαραθώνιος». Σε μερικές εβδομάδες μπορεί όλα αυτά να έχουν ανατραπεί.

