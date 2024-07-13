Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σβήνει σήμερα Σάββατο 13/7 17 κεράκια στην τούρτα γενεθλίων του, παραχώρησε συνέντευξη στη Marca λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Euro 2024 με την Αγγλία, όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ ζήτησε τη φανέλα του μετά το φινάλε του ημιτελικού ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα και του ισπανικού ποδοσφαίρου ζει το απόλυτο όνειρο κάθε εφήβου της ηλικίας του, αποτελώντας το κορυφαίο πρόσωπο όλης της φετινής διοργάνωσης του Euro. Συγκεκριμένα, σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών, κατάφερε να γίνει ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του τουρνουά, κάνοντας όλον τον πλανήτη να παραμιλά με το γκολ-ποίημα που πέτυχε κόντρα στη Γαλλία, ατέλνοντας την εθνική ομάδα της πατρίδας του στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

#LaPortada 🗞️ "Mi madre todavía me dice que no vaya descalzo"



Entrevista @marca a Lamine Yamal el día que cumple 17 años 🎂 pic.twitter.com/Vph9em4Q1u — MARCA (@marca) July 12, 2024

Ασφαλώς ο Γιαμάλ θα ήθελε για δώρο γενεθλίων το τρόπαιο του Euro, το οποίο θα διεκδικήσει το βράδυ της Κυριακής (14/7, 22:00) η Ισπανία κόντρα στην Αγγλία στον τελικό του τουρνουά. Αν η «φούρια ρόχα» το κατακτήσει θα γίνει ο νεαρότερος πρωταθλητής Ευρώπης από τη σύσταση της διοργάνωσης.

«Ο Εμπαπέ ζήτησε τη φανέλα μου, ένας φροντιστής στα αποδυτήρια και ο Κιέζα την ημέρα του αγώνα με την Ιταλία. Όταν κερδίσαμε τη Γαλλία, σκεφτόμουν τον τελικό, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που δεν το θυμάμαι», απάντησε ο 17χρονος εξτρέμ σε ερώτηση για το ποιοι έχουν ζητήσει τη φανέλα του κατά τη διάρκεια του Euro 2024.

🔵🔴🇪🇸 Lamine Yamal reveals: “Kylian Mbappé asked for my jersey after the game”, told Marca.



Yamal turns 17 today, ahead of Euros final. 🎂 pic.twitter.com/DNlMfwoR2B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2024

Για το ποιους θυμάται περισσότερο αυτές τις ώρες πριν τον τελικό, απάντησε:

«Τους γονείς μου. Έχουν υποφέρει πολύ μαζί μου. Ήταν πάντα δίπλα μου. Ήταν αυτοί που με πήγαιναν στους αγώνες όταν ήμουν μικρός. Όταν νικήσαμε τη Γαλλία, μου άρεσε να φαντάζομαι πόσο χαρούμενοι πρέπει να ήταν, επειδή κερδίσαμε και λόγω του γκολ μου».

Η ερώτηση, κλασική, γίνεται σε κάθε παιδί, αν και όχι από αγνώστους: «Το Σάββατο, μία ημέρα πριν από τον τελικό, θα γίνεις 17 ετών. Τι δώρο θέλεις;» ρώτησαν τον Γιαμάλ οι ρεπόρτερ. Η απάντηση ήταν λίγο αυθόρμητη και λίγο… δουλεμένη στην προπόνηση:

«Εχω ήδη πει στη μαμά μου να μη μου δώσει τίποτα για τα γενέθλιά μου. Το να παίξω στον τελικό και να κερδίσω το ματς θα είναι υπέροχο. Αυτό είναι το δώρο μου! Οπως είπα από την πρώτη στιγμή, στόχος μας είναι να κερδίσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε το κύπελλο στην Ισπανία».

«Δεν πρόκειται να γίνω ποτέ σαν τον Μέσι - Προσπαθώ να είμαι Λαμίν»

Αναφορικά με τη σύγκριση με τον Μέσι, ο 17χρονος σταρ απάντησε ότι «προσπαθώ να είμαι Λαμίν, να κάνω τον κόσμο να με αναγνωρίσει για τον εαυτό μου. Τελικά, το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία δεν θα σε βοηθήσει, γιατί δεν θα γίνω ποτέ σαν αυτόν. Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου και να κάνω τον κόσμο να με αναγνωρίσει για το ποιος είμαι εγώ».

Υπενθυμίζεται ότι το όχι και τόσο μακρινό 2007 ο 20χρονος τότε Λιονέλ Μέσι πόζαρε αγκαλιά με τον Γιαμάλ ως μωρό στα αποδυτήρια του «Καμπ Νου» στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο μιας φωτογράφισης φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Ήταν η εποχή εκείνη που ο Αργεντίνος σούπερ σταρ βρισκόταν στα χνάρια του «μέντορα» και συμπαίκτη του Ροναλντίνιο, ο οποίος του παρέδωσε τη σκυτάλη στην Μπαρτσελόνα, για να γίνει, αναμφισβήτητα, ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Αυτό που δεν μπορούσε να γνωρίζει ο φωτογράφος είναι ότι το μωρό αυτό θα έκανε την ποδοσφαιρική κοινότητα να παραμιλά με τα κατορθώματά του ύστερα από 17 χρόνια.

