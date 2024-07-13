Επίσημο: Κοϊτά πενταετίας στην ΑΕΚ

Στην απόκτηση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά προχώρησε η ΑΕΚ.

Ο 25χρονος Μαυριτανός διεθνής ακραίος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας ως το καλοκαίρι του 2029, με τους «κιτρινόμαυρους» να καταβάλουν ένα ποσό γύρω στα 3,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Σεντ Τρούιντεν.

«Είναι τιμή για μένα και για την οικογένειά μου να παίζω σε μια μεγάλη ομάδα όπως η ΑΕΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κοϊτά κατά την ανακοίνωσή του.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο 25χρονος Μαυριτανός διεθνής ακραίος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Μιλώντας στο aekfc.gr έπειτα από την υπογραφή του συμβολαίου του ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων που θα γίνω κομμάτι της ΑΕΚ. Είναι τιμή για μένα και για την οικογένειά μου να παίζω σε μια μεγάλη ομάδα όπως η ΑΕΚ. Ένιωσα ότι ο κόουτς Αλμέιδα και η διοίκηση ήθελαν πραγματικά να έρθω στον σύλλογο».

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά γεννήθηκε στην πόλη Πίκιν της Σενεγάλης στις 20 Σεπτεμβρίου 1998. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της FC Merksem και στη συνέχεια σε αυτά της Lyra-Lierse, ενώ 16 ετών υπέγραψε συμβόλαιο με την ASV Geel, με την οποία πραγματοποίησε και την πρώτη του επαγγελματική συμμετοχή. Συνολικά με τη φανέλα της μέτρησε 34 συμμετοχές (5 γκολ) έως τον Ιούλιο του 2017, όταν και πήρε μεταγραφή στη Γάνδη.

Ένα χρόνο αργότερα προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της ΚΑΑ Gent και μέσα στους επόμενους έξι μήνες φόρεσε τη φανέλα της σε 7 ματς (1 ασίστ). Τον Ιανουάριο του 2019 δόθηκε δανεικός στην Κορτράικ, με την οποία πραγματοποίησε 16 συμμετοχές (2 γκολ, 3 ασίστ) στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018-19.

Τον Ιούλιο του 2019 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Μπέβερεν, με την οποία αγωνίστηκε σε 51 ματς (9 γκολ, 2 ασίστ) και το καλοκαίρι του 2021 πήρε μεταγραφή στην Σεντ Τρούιντεν, με την οποία έως το καλοκαίρι του 2024 έπαιξε σε 94 ματς, σκοράροντας 19 φορές (7 ασίστ).

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Κοϊτά επέλεξε να αγωνίζεται με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Μαυριτανίας, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τον Νοέμβριο του 2023.

Αμπουμπακαρί, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

