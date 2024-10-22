Ο γνώριμος Νόμπρε διαιτητής στο Παναθηναϊκός-Τσέλσι

Ο Αντόνιο Νόμπρε ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Τσέλσι την Πέμπτη για το Conference League (19:45).

Ο 35χρονος Πορτογάλος έχει διευθύνει τέσσερις φορές παιχνίδια των «πράσινων», πιο πρόσφατα με τη Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ, 0-0, στις 5/10/23 για τους ομίλους του Europa League.

Ήταν επίσης σε άλλα τρία ματς πρωταθλήματος: στις 21/3/2021 στο Αστέρας-Παναθηναϊκός 2-2 για τα playoffs με το γκολ του γκολκίπερ Παπαδόπουλου στο τέλος, στις 27/2/2022 στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 3-0 για την 25η αγωνιστική και στις 8/1/2023 στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-0 για την 17η αγωνιστική.

Βοηθοί του θα είναι οι επίσης Πορτογάλοι Πέδρο Ριμπέιρο και Νέλσον Περέιρα, τέταρτος ο Γκουστάβο Κορέια και στο VAR ο Αντρέ Ναρκίσο με τον Έλντερ Μαλιέιρο.

