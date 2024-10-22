Λογαριασμός
Πρώτη προβολή απόψε για την ταινία της ζωής του Ντράζεν Πέτροβιτς

Στο Σιμπένικ, τη γενέτειρα του Ντράζεν Πέτροβιτς, θα γίνει απόψε η πρώτη προβολή της βιογραφικής ταινίας για τον αδικοχαμένο θρύλο του μπάσκετ

Ντράζεν Πέτροβιτς

Την ημέρα που ο Ντράζεν Πέτροβιτς θα γινόταν 60 ετών επέλεξαν οι παραγωγοί να γίνει, στη γενέτειρά του, το Σιμπένικ, η πρώτη προβολή της βιογραφικής ταινίας για τον θρύλο του μπάσκετ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Ιούνιο του 1993.

Η ταινία, με το όνομα «Ντράζεν», θα κάνει πρεμιέρα στο Ζάγκρεμπ την επόμενη εβδομάδα, ενώ από τις 31 Οκτωβρίου θα βγει στους κινηματογράφους.

Aφορά και καλύπτει όλη τη ζωή του αδικοχαμένου άσου, από τα πρώτα μπασκετικά του βήματα μέχρι το ΝΒΑ και τον θάνατό του. Τα γυρίσματα έχουν γίνει σε Σιμπένικ, Ζάγκρεμπ και Νιου Τζέρσεϊ, ενώ τον Ντράζεν ενσαρκώνουν δύο διαφορετικοί ηθοποιοί, σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του, ο Τόνκο Στόσιτς και ο Ντομαγκόι Νίζιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Σερβία μπάσκετ
