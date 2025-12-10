Οι μεγάλες μάχες στην φετινή Euroleague συνεχίζονται και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης των αναμετρήσεων των «αιωνίων».
Οι εκτός έδρας δοκιμασίες των ελληνικών ομάδων αρχίζουν την Πέμπτη (11/12) στις 21:30 με τον Παναθηναϊκό AKTOR, που αντιμετωπίζει την Olimpia στο Μιλάνο. Ακούστε την προσπάθεια του τριφυλλιού να επανέλθει στις νίκες, σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη.
Την Παρασκευή (12/12), την ίδια ώρα, η σκυτάλη περνά στον Ολυμπιακό, που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα μέσα στην Βαρκελώνη. Στη μετάδοση από την πρωτεύουσα της Καταλονίας ο Νίκος Ζέρβας.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν όπως πάντα αναλύσεις και σχόλια, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.
Olimpia Μιλάνο-Παναθηναϊκός AKTOR (11/12), Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (12/12).
Οι κορυφαίοι της Euroleague παίζουν στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
