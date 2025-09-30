Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις μάχες των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα

Απολαύστε τις μάχες του big-4 του ελληνικού ποδοσφαίρου, στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, στην κορυφαία αθλητική συχνότητας της χώρας, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Αρχίζουμε το ταξίδι μας στην Ευρώπη, την Τετάρτη (01/10), στις 22:00 και τη δοκιμασία του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, στην πρώτη του εκτός έδρας υποχρέωση στην league phase του Champions League. Περιγράφει από την Αγγλία ο Ηρακλής Αντύπας.

Την Πέμπτη (02/10) στις 19:45 για το Europa league ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και θέλει να δώσει συνέχεια στο θριαμβευτικό του πέρασμα από την Ελβετία. Στη μετάδοση ο Διονύσης Δεσύλλας.

Στις 22:00 παίζουν μπάλα οι «δικέφαλοι». Η ΑΕΚ ψάχνει στην Σλοβενία, απέναντι στην Τσέλιε, ιδανικό ξεκίνημα στην league phase του Conference, σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μεταφέρει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κόντρα στην Θέλτα στην Ισπανία, για το Europa League.

Με το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - Γκόου Αχεντ Ιγκλς, Θέλτα - ΠΑΟΚ, Τσέλιε - ΑΕΚ.

Οι κορυφαίοι είναι ΕΔΩ.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

