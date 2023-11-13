Εντυπωσιακή Γκουντούρα, Χάλκινο Μετάλλιο και… βλέπει Παρίσι με την bwin!

Το 2023 είναι έτος καθιέρωσης στην elite για τη Δώρα Γκουντούρα, η οποία μετρά ήδη επτά κατακτήσεις Μεταλλίων! Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία για την αθλήτρια της bwin, αυτή τη φορά στο Αλγέρι και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ξιφασκίας Γυναικών. Η Γκουντούρα, με εξαιρετικές εμφανίσεις, κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο, αποτυπώνοντας παράλληλα το εξαιρετικό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται. Ακόμα μια τεράστια διάκριση, ακόμα ένα «λιθαράκι» στη μεγάλη προσπάθειά της για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το ερχόμενο καλοκαίρι. Το μέλλον της ανήκει και η αθλήτρια Team Future της bwin φρόντισε να το αποδείξει σε ακόμα μια σημαντική διοργάνωση.

Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια είχε εξαιρετική πορεία στο τουρνουά. Άρχισε στη φάση των «64» με νίκη επί της Βουλγάρας Νεΐκοβα με 15-9, στους «32» πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γαλλίδας Λεμπάς με 15-5, ενώ δε συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στην Αμερικανίδα Τσάμπερλεϊν (15-6) για τους «16».

Στα προημιτελικά, αντίπαλός της ήταν η Μαρτίνα Κρίσιο από την Ιταλία, την οποία και κέρδισε με 15-13, για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά και να εξασφαλίσει ένα ακόμη μετάλλιο. Ο δρόμος για τον τελικό χάθηκε στις λεπτομέρειες, αφού έπειτα από μια συναρπαστική αναμέτρηση η αθλήτρια της bwin ηττήθηκε στα ημιτελικά από την κάτοχο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, τη Γαλλίδα Σάρα Μπλαζέρ με 10-15.

Στο Top 10 η Γκουντούρα

Η πορεία της τελευταίας πενταετίας είναι ανοδική για τη Δώρα Γκουντούρα, η οποία φιγουράρει στο Top 10, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και απόλυτης προσήλωσης στο στόχο της, που δεν είναι άλλος από την κορυφή. Η αθλήτρια της bwin, μέσα από εντυπωσιακές παραστάσεις σε διεθνείς διοργανώσεις, εκτοξεύθηκε στο παγκόσμιο ranking βρίσκεται ήδη στο Νο 4 της κατάταξης και συνεχίζει να αφήνει υποσχέσεις.

Είναι το έβδομο διαδοχικό Μετάλλιο που κατακτά σε διεθνείς διοργανώσεις και συνολικά το δωδέκατο σε μεγάλα τουρνουά, γεγονός που την κατατάσσει στις κορυφαίες του αθλήματος.

Στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την bwin

Η αντεπίθεση της Γκουντούρα άρχισε το 2023, η αυτοπεποίθησή της είναι στα ύψη και η 26χρονη ξιφομάχος κάνει τα πάντα για να βρεθεί σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι!

Ο δρόμος για τη γαλλική πρωτεύουσα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει δυσκολίες, όμως ο πήχης ολοένα και μεγαλώνει και μέχρι την 1η Απριλίου του 2024, η Δώρα Γκουντούρα θα δίνει μάχες για να βρεθεί στην πόλη του Φωτός.

Την τελευταία τετραετία η bwin βρίσκεται δίπλα της, στο δρόμο για την κορυφή και η Δώρα Γκουντούρα γνωρίζει ότι με αυτή τη στήριξη, μπορεί να αφοσιωθεί αναπόσπαστα στον πρωταθλητισμό. Εξάλλου, η μαχητικότητά της και ο εξαιρετικός της χαρακτήρας «δένουν» με τη φιλοσοφία του διεθνούς στοιχηματικού brand.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.