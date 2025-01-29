Ο Ασύλληπτος Κέντρικ Ναν: Στην Χρυσή Λίστα των Σκόρερ της EuroLeague

Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στην EuroLeague με τις εκπληκτικές του εμφανίσεις. Στον πρόσφατο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο 4ος ταχύτερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει τους 1.000 πόντους. Χρειάστηκε μόλις 57 παιχνίδια για να πετύχει αυτό το ορόσημο, εντάσσοντας το όνομά του στην ελίτ των σκόρερ της EuroLeague.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.