Το όνομα του Στέφανου Τζίμα μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες στην Ιταλία, με τη Φιορεντίνα να έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του και να περιμένει σε… αναμμένα κάρβουνα για το τι μέλλει γενέσθαι με την έκβαση της υπόθεσης.

Οι «βιόλα» όχι μόνο πληρώνουν τη ρήτρα της Νυρεμβέργης στον ΠΑΟΚ για τον Έλληνα επιθετικό (περί τα 18 εκατ. ευρώ), αλλά είναι διατεθειμένοι να δώσουν και στους Γερμανούς ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατομμυρίων ως αποζημίωση για έναν παίκτη που έχουν ως δανεικό! Ναι, τέτοια είναι η τρέλα της ομάδας να πάρει τον Τζίμα.

Ενδεικτικό είναι μάλιστα πως ήδη στην Ιταλία έχουν ξεκινήσει τα αφιερώματα για τον νεαρό φορ, τα οποία τον συγκρίνουν με τον Χάαλαντ. Με αφορμή μια δήλωση που είχε κάνει ο Τζίμας παλιότερα, στην οποία είχε πει πως ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Νορβηγός της Μάντσεστερ Σίτι, το tuttomercato αποφάσισε να παρομοιάσει τον 19χρονο με τον Χάαλαντ!

Στο αφιέρωμα τονίζεται πως ο Τζίμας αποτελεί την ιδανική επιλογή είτε για να πλαισιώσει τον Μόιζε Κεν, είτε για να τον αντικαταστήσει όταν εκείνος φύγει - το θεωρούν δεδομένο στη Φλωρεντία λόγω της φοβερής σεζόν που κάνει - και για αυτό η ομάδα θέλει να τον αποκτήσει από τώρα, αποφεύγοντας να μπει σε ένα είδος… πλειστηριασμού το καλοκαίρι και να κονταροχτυπηθεί με άλλους συλλόγους για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Βέβαια, η τελική απόφαση ανήκει στη Νυρεμβέργη και τον Μίροσλαφ Κλόζε, ο οποίος μόνο θετικός δεν είναι στο ενδεχόμενο να χάσει τον βασικό επιθετικό του. Ωστόσο, τόσο η βαθμολογική θέση της ομάδας που δεν της επιτρέπει να κυνηγήσει την άνοδο στην Bundesliga, 11η στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, όσο και το γεγονός πως η ομάδα θα έχει… άκοπα και με μηδενικό ρίσκο ένα καλό κέρδος, οι πιθανότητες της μεταγραφής αυξάνονται.

