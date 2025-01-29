Οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι «αιώνιοι» συνεχίζουν το ταξίδι τους στη συναρπαστική Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται στο πλευρό τους σε κάθε ματς!
Την Πέμπτη (30/01) ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στο Μιλάνο και βρίσκει απέναντι του την Αρμάνι στις 21:30. Οι «πράσινοι» του Εργκιν Αταμάν στοχεύουν σε ακόμη μία νίκη για να παραμείνουν σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας και τις προσπάθειές τους στην Ιταλία περιγράφει ο απεσταλμένος μας, Γιώργος Πετρίδης.
Την Παρασκευή (31/01) στις 21:15 σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται την Αναντολού Εφές, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Μεταδίδει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.
Με το σφύριγμα της λήξης η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.
Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές.
Ζήστε φάση προς φάση τις μονομαχίες των ελληνικών ομάδων στην Euroleague, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
