Οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι «αιώνιοι» συνεχίζουν το ταξίδι τους στη συναρπαστική Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται στο πλευρό τους σε κάθε ματς!

Την Πέμπτη (30/01) ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στο Μιλάνο και βρίσκει απέναντι του την Αρμάνι στις 21:30. Οι «πράσινοι» του Εργκιν Αταμάν στοχεύουν σε ακόμη μία νίκη για να παραμείνουν σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας και τις προσπάθειές τους στην Ιταλία περιγράφει ο απεσταλμένος μας, Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (31/01) στις 21:15 σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται την Αναντολού Εφές, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Μεταδίδει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Με το σφύριγμα της λήξης η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές.

Ζήστε φάση προς φάση τις μονομαχίες των ελληνικών ομάδων στην Euroleague, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.