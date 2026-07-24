Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Σε μπασκετικό ρυθμό κινείται το Allwyn Game Time αυτής της εβδομάδας, με καλεσμένο τον Ανδρέα Πιστιόλη. Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μιλάει για την επιτυχημένη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ρωσίας και την προσωπική του διάκριση ως προπονητή της χρονιάς. Παράλληλα, αναφέρεται στις προοπτικές επιστροφής των ρωσικών ομάδων στη EuroLeague και τις προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον.

Σχολιάζει την κρίσιμη, εκτός έδρας αναμέτρηση, της Εθνικής Ομάδας με την Ουκρανία, στις 28 Αυγούστου, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ και επισημαίνει ότι η προσαρμοστικότητα, η σκληρή άμυνα και το πάθος αποτελούν διαχρονικά τα μεγαλύτερα όπλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Αποκαλύπτει τα σημαντικότερα μαθήματα που πήρε δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναδεικνύοντας τη δικαιοσύνη, την ετοιμότητα και, κυρίως, την αυθεντικότητα που κάνουν τον Σέρβο τεχνικό να ξεχωρίζει.

Μιλάει επίσης για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού, τις μεταγραφικές προσθήκες των Άιζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, τη σταθερότητα που διακρίνει τον Ολυμπιακό και την επιστροφή της μπασκετομάνας Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη σε πρωταγωνιστικό ρόλο, στη νέα σεζόν.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

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