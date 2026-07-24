Επίσημο: Επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Σάλιακας

Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Μανώλης Σάλιακας. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προαναγγείλει την απόκτηση του 29χρονου μπακ και λίγη ώρα μετά τον ανακοίνωσαν. Λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του μέχρι πρότινος παίκτη της Ζανκτ Πάουλι δεν έγιναν γνωστές, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι διάρκειας τριών ετών. Ο γερμανικός σύλλογος θα βάλει περίπου 1,3 εκατ. ευρώ στα ταμεία του και μαζί με τα μπόνους το ποσό πάει στο 1,5 εκατ. ευρώ.



Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα. Γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου 1996, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Εργοτέλη και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, τον Ιανουάριο του 2013.Με την ερυθρόλευκη φανέλα αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τους Νέους στη διοργάνωση του UEFA Youth League και ως βασικός πανηγύρισε μεγάλες νίκες στη διοργάνωση, απέναντι σε Juventus, Atletico de Madrid, Arsenal και Bayern Munich, ενώ έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού (έξι συμμετοχές).Το 2016 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καρμιώτισσα της Κύπρου και το 2017 στον Κισσαμικό. Το 2019 συνέχισε την καριέρα του με μεταγραφή στον ΠΑΣ Λαμία και το 2020 στον ΠΑΣ Γιάννινα, μέχρι το 2022 όποτε και έφυγε από την Ελλάδα για την FC St. Pauli.Στη Γερμανική ομάδα αγωνίστηκε ως βασικός τόσο στην άνοδο της ομάδας του τη σεζόν 2023-24, όσο και σε δύο αγωνιστικές περιόδους στην Bundesliga (2024-25, 2025-26), έχοντας συνολικά στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας 47 συμμετοχές με τρία γκολ και έξι ασίστ.Μανώλη καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

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