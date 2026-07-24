Καμαρά: Έκανε τα πάντα στο γήπεδο - Τα τρομερά στατιστικά του

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία μεγάλη νίκη επί της Πάκσι, στην Ουγγαρία. Και έτσι έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση του, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Το τριφύλλι έβγαλε πάθος και ενέργεια από την αρχή του παιχνιδιού. Ακολούθησε το πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ. Και πολλοί παίκτες πρωταγωνίστησαν με διαφορετικούς τρόπους. Χωρίς να χρειαστεί να γράψουν το όνομα τους, στον πίνακα των σκόρερ. Ή με μία ασίστ.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής βραδιάς για τον Παναθηναϊκό ήταν και ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος μέσος ήταν κυριολεκτικά παντού για το τριφύλλι στο γήπεδο. Και αποδεικνύει στο έπακρο, τον λόγο που αποτελούσε τη βασική επιλογή του Παναθηναϊκού. Για τη φετινή μεταγραφική περίοδο.

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Πηγή: skai.gr

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