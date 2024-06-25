Η απόκτηση αριστερού μπακ και εξτρέμ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό, όπως τόνισε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει όπως φαίνεται την καλύτερη πρόταση στον Γιαννούλη. Τον θέλουν επίσης ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, αλλά αν επιστρέψει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο. Αναμένουμε την απάντησή του ως το τέλος της εβδομάδας. Το θέμα αυτό θα κλείσει άμεσα, είτε με τον Γιαννούλη είτε με άλλον παίκτη, γιατί τώρα έχει απομείνει ο Φικάι, αφού ο Μλαντένοβιτς είναι στο Euro», τόνισε.

Όσο για την αναζήτηση εξτρέμ ανέφερε:

«Ο Παναθηναϊκός ψάχνει δύο πολύ καλά εξτρέμ, γιατί ο Αλόνσο θέλει ταχύτητα, ικανότητα στο ένας με έναν και γκολ από τους παίκτες που θα έρθουν για τα άκρα. Σίγουρα θα έχει αποκτηθεί ένας εξτρέμ μέχρι το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις τόσο νωρίς έναν ποδοσφαιριστή επιπέδου Μπερνάρ στην αγορά».

Τέλος, σημείωσε πως «… αναμένουμε σήμερα τις εξετάσεις του Ιωαννίδη. Αν υπάρχει το παραμικρό ρίσκο, δεν θα έρθει στο Σλάντμινγκ αλλά θα μείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει ενδυνάμωση και θα μπει στις προπονήσεις όταν επιστρέψει η ομάδα από το εξωτερικό».

