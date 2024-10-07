Ο Λεμπρόν και ο Μπρόνι Τζέιμς έγιναν ο πρώτος πατέρας και γιος που παίζουν μαζί στο ΝΒΑ.

Οι Λέικερς έχασαν με 118-114 από τους Σανς στην Καλιφόρνια, αλλά ουδείς θα θυμόταν αυτό το φιλικό ματς αν δεν υπήρχε ένα ιστορικό γεγονός. Για πρώτη φορά στα χρονικά του ΝΒΑ, ένας πατέρας μοιράστηκε χρόνο στο παρκέ με τον γιο του, καθώς αγωνίστηκαν ταυτόχρονα ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο γιος του, Μπρόνι.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ, που μπαίνει στην 22η σεζόν του στο πρωτάθλημα και έβδομη με τους Λέικερς, ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του με 19 πόντους (8/12 σουτ), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 τάπες σε 16 λεπτά, ενώ ο 20χρονος γιος του, που επελέγη στον δεύτερο γύρο του ντραφτ, σε 13 λεπτά δεν μπόρεσε να σκοράρει (0/1 τρίποντο), αλλά είχε 2 ριμπάουντ και 4 λάθη. Ο υιός του «βασιλιά» είχε κάνει ντεμπούτο τρεις μέρες πριν απέναντι στους Τίμπεργουλβς με 2 πόντους (1/6 σουτ) σε 16 λεπτά, στην ήττα με 124-107 για την ομάδα του.

