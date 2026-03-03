Τα ξημερώματα της Τρίτης (03/03) οι Χιούστον Ρόκετς επέστρεψαν στις νίκες μετά το οριακό 123-118 επί των Γουίζαρντς στην Ουάσινγκτον.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τις «ρουκέτες» δεν ήταν άλλος από τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους και 7 ριμπάουντ.

For the love of basketball 🙌



After playing 37 minutes and dropping 30 points in the @HoustonRockets win, KD hung around to coach up Washington's youngster Kyshawn George. pic.twitter.com/sLgs5sue2m — NBA (@NBA) March 3, 2026



Μετά το τέλος του αγώνα ο 37χρονος Αμερικανός σούπερ σταρ προέβη σε μια όμορφη κίνηση, κερδίζοντας το χειροκρότημα από όλον τον μπασκετικό κόσμο του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο «KD» αντί να αποχωρήσει από το παρκέ, πήγε στον πάγκο των Γουίζαρντς και έπιασε τον Κισόν Τζορτζ, αρχίζοντας να του δίνει οδηγίες και συμβουλές για το πως θα πρέπει να κινείται μέσα στο παιχνίδι!

Έχοντας 18 σεζόν στις... πλάτες του, ο Ντουράντ συχνά-πυκνά μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του σε νέους αθλητές!

Πηγή: skai.gr

