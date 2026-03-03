Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O Ντουράντ έδωσε... συμβουλές σε αντίπαλο μετά τη νίκη των Ρόκετς επί των Γουίζαρντς

Μετά τη νίκη των Ρόκετς επί των Γουίζαρντς, ο Κέβιν Ντουράντ έμεινε στο παρκέ για να δώσει οδηγίες στον νεαρό γκαρντ της Ουάσινγκτον, Κισόν Τζορτζ!  

ΝΒΑ

Τα ξημερώματα της Τρίτης (03/03) οι Χιούστον Ρόκετς επέστρεψαν στις νίκες μετά το οριακό 123-118 επί των Γουίζαρντς στην Ουάσινγκτον.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τις «ρουκέτες» δεν ήταν άλλος από τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους και 7 ριμπάουντ.


Μετά το τέλος του αγώνα ο 37χρονος Αμερικανός σούπερ σταρ προέβη σε μια όμορφη κίνηση, κερδίζοντας το χειροκρότημα από όλον τον μπασκετικό κόσμο του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο «KD» αντί να αποχωρήσει από το παρκέ, πήγε στον πάγκο των Γουίζαρντς και έπιασε τον Κισόν Τζορτζ, αρχίζοντας να του δίνει οδηγίες και συμβουλές για το πως θα πρέπει να κινείται μέσα στο παιχνίδι!

Έχοντας 18 σεζόν στις... πλάτες του, ο Ντουράντ συχνά-πυκνά μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του σε νέους αθλητές!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουάσιγκτον ΝΒΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark