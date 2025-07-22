Πράσινοι οι δρόμοι της Γλασκώβης

Στη μάχη των προκριματικών ρίχνεται ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δοκιμάζεται στο «Ibrox» με αντίπαλο τη Ρέιντζερς (21.45, Cosmote TV, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μάλιστα, παραπάνω από 1.000 οπαδοί των «πράσινων» θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας στη Γλασκώβη. Ακόμη και πριν τη σέντρα, πάντως, φρόντισαν να δηλώσουν... δυναμική παρουσία στους δρόμους της πόλης.

Πράγματι, 2-3 ώρες πριν το παιχνίδι, πολυάριθμοι φίλοι του Παναθηναϊκού έκαναν «πράσινους» τους δρόμους της σκωτσέζικης πόλης, χορεύοντας και τραγουδώντας συνθήματα.

Φυσικά, ως συνήθως, το «χόρτο μαγικό» είχε την τιμητική του.

