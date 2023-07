Σοκ στον αθλητισμό: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο μπασκετμπολίστας του Πανιωνίου Ντόνοβαν Μάρσαλ

Ο Ντόνοβαν Μάρσαλ σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις ΗΠΑ λίγες μόλις ημέρες μετά την μεταγραφή του στον Πανιώνιο - "Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε μας D" αναφέρει η ιστορική ομάδα

Σοκ στον αθλητισμό προκάλεσε ο τραγικός θάνατος του 30χρονου Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ντόνοβαν Μάρσαλ σε τροχαίο δυστύχημα στις ΗΠΑ, λίγες μόλις ημέρες μετά την μεταγραφή του στον Πανιώνιο. Ο ύψους 2.01 Αμερικανός φόργουορντ έπαιξε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την φανέλα του Αμύντα.

"Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε μας D" αναφέρει η ιστορική ομάδα, αποχαιρετώντας τον άτυχο αθλητή.

H ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η οικογένεια του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, σοκαρισμένη από τον αδόκητο χαμό του Donovan Marshall- Johnson, εκφράζει την οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Με τον «D» είχαμε καθημερινή συνομιλία προκειμένου να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες της εγκατάστασής του στην Ελλάδα ώστε να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της ομάδας.

Μας είχε κερδίσει η ευγένεια και το ήθος του και περιμέναμε με ανυπομονησία να τον δούμε στη Νέα Σμύρνη. Η τραγική είδηση της απώλειάς του σε ηλικία 31 ετών μας σοκάρισε.

Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε μας D»

«PANIONIOS BASKETBALL TEAM family, shocked by the untimely death of Donovan Marshall-Johnson, expresses their pain and deepest condolences to his family.

We had daily conversation with «D» in order to arrange the details of his arrival in Greece so that he could be integrated into the team’s program.

We were pleased to realize his kindness and his great personality and we looked forward to see him in New Smyrni. The tragic news of his loss at the age of 31 shocked us.

Rest in peace our beloved D»

Με το άκουσμα της τραγικής είδησης η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε επίσης συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ

“Ενας αθλητής που πρόλαβε σε μικρό διάστημα παραμονής στη χώρα μας να διακριθεί, για τις επιδόσεις αλλά και τη συμπεριφορά του, ο Ντόνοβαν Μάρσαλ – Τζόνσον, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 30 ετών με το άκουσμα της είδησης να προκαλεί σοκ.

Η απώλεια του Ντόνοβαν Μάρσαλ προκάλεσε βαθιά θλίψη και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του. Ο Αμερικανός αθλητής μας “συστήθηκε” με τον Αμύντα στην περασμένη Elite League και η συνολική του παρουσία τον έφερε με μεταγραφή στον Πανιώνιο, για την επόμενη.

Με τραγικό τρόπο, η επιθυμία και του ίδιου να παραμείνει στην Ελλάδα και σε αυτό το πρωτάθλημα, δεν θα εκπληρωθεί. Η μοίρα ήταν πολύ σκληρή μαζί του. Η οικογένεια του ελληνικού μπάσκετ θρηνεί την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, που έστω και λίγο έγινε μέλος της.”

Πηγή: skai.gr

