Το NBA και η FIBA θα συνεργαστούν για να διερευνήσουν τη δημιουργία μιας νέας επαγγελματικής λίγκας μπάσκετ στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, και ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής.

«Το NBA και η FIBA βρίσκονται σε μοναδική θέση ώστε να αξιοποιήσουν τη μακρά παράδοση του ευρωπαϊκού μπάσκετ», δήλωσε ο Σίλβερ. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη FIBA για να διερευνήσουμε τη δημιουργία μιας νέας λίγκας που θα απευθύνεται στους φιλάθλους σε όλη την ήπειρο».

Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του NBA στη Νέα Υόρκη και τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της FIBA νωρίτερα μέσα στον μήνα στο Μιές της Ελβετίας.

Η νέα λίγκα θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος και την προσέλκυση περισσότερων φιλάθλων σε όλη την Ευρώπη, ενσωματώνοντας παράλληλα τη διοργάνωση στη σημερινή ευρωπαϊκή μπασκετική δομή.

Οι ομάδες θα εξακολουθούν να αγωνίζονται στα εθνικά τους πρωταθλήματα, ενώ ορισμένες θα έχουν μόνιμη παρουσία στη λίγκα, ενώ άλλες θα μπορούν να προκρίνονται βάσει αγωνιστικής επίδοσης.

«Η ευρωπαϊκή μπασκετική κοινότητα είναι υπερήφανη για την 70χρονη ιστορία της στις διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις και για την ανάδειξη κορυφαίων ταλέντων», ανέφερε ο Ζαγκλής. «Ωστόσο, δεδομένης της δημοτικότητας του αθλήματος και της επιτυχίας των εθνικών διοργανώσεων, υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό στο ευρωπαϊκό διασυλλογικό μπάσκετ.

Μια νέα λίγκα στην Ευρώπη θα συνδύαζε την επιχειρηματική τεχνογνωσία του NBA με τη διεθνή εμπειρία της FIBA, προσελκύοντας νέους φιλάθλους και επενδυτές, μεγιστοποιώντας τα οφέλη των συλλόγων και δημιουργώντας συνέργειες προς όφελος όλων των εμπλεκομένων».

Περισσότερο από έναν χρόνο πριν, το NBA και η FIBA ξεκίνησαν συζητήσεις με πιθανούς συνεργάτες, ομάδες, επενδυτές και αναπτυξιακούς φορείς.

Στο πλαίσιο της νέας λίγκας, το NBA και η FIBA σχεδιάζουν να παρέχουν οικονομική υποστήριξη και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δίνοντας έμφαση στις ακαδημίες των ομάδων. Παράλληλα, οι δύο οργανισμοί θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα υπάρχοντα προγράμματά τους για την εξέλιξη όλων των πτυχών του αθλήματος, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των προπονητών και των διαιτητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

