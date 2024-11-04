Σταμάτησε η έρευνα για τις κατηγορίες σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης που αντιμετώπιζε ο πρώην πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (FFF) Νοέλ Λε Γκρε.



Η προκαταρκτική έρευνα, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, ολοκληρώθηκε στις 17 Οκτωβρίου λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού.

Ο 82χρονος Λε Γκρε, ο οποίος ήταν πρόεδρος της FFF από το 2011, παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία. Η αποχώρησή του ακολούθησε έλεγχο της κυβέρνησης που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε πλέον «την απαραίτητη νομιμότητα» για να ηγηθεί του γαλλικού ποδοσφαίρου.«Έζησα έναν εφιάλτη, αλλά το να απαλλαγώ από αυτή την υπόθεση φέρνει κάποια παρηγοριά», είπε ο Λε Γκρε στη γαλλική εφημερίδα «L'Equipe» σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα (4/11), προσθέτοντας ότι ένιωσε θυμό αλλά και ανακούφιση.

