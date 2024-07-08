Νικολογιάννης: «Πηγαίνει για πολύ καλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός - Οι παίκτες έχουν πίστη στο πλάνο του Αλόνσο»

Έτοιμος να κάνει μια ακόμα μεταγραφή είναι ο Παναθηναϊκός, που έχει βάλει μάλιστα ψηλά τον πήχη, όπως σχολίασε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.

«Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα μια μεταγραφή θα την έχουμε στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα είναι ο μπακ ή ο εξτρέμ, που είναι και οι βασικές προτεραιότητες. Μαθαίνω ότι πηγαίνει για πολύ καλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Μια κίνηση θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί, να ήταν στην Αυστρία πάντως», ήταν τα λόγια του.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι οι παίκτες του «τριφυλλιού» έχουν πολύ μεγάλη πίστη στο πλάνο του Ντιέγκο Αλόνσο, όπως φάνηκε και μέσω κάποιων δηλώσεών τους.

Ο Νικολογιάννης αποκάλυψε ότι και το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού θα γίνει στη Λεωφόρο, με τον προπονητή να βάζει την 11άδα που θα έχει στο μυαλό του για τα ματς με Μάριμπορ ή Πλόβντιβ Μπότεβ.

Ενώ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από πλευράς «πράσινων» για τον Μασούρα και μίλησε για τους… διακριθέντες στην Αυστρία, τα εισιτήρια διαρκείας και τις νέες φανέλες.

