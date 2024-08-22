Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα από την Τετάρτη (21/08) ο Φακούντο Πελίστρι, με το «τριφύλλι» να ολοκληρώνει τη σπουδαία μεταγραφή του Ουρουγουανού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο αρχηγός των «κόκκινων διάβολων», Μπρούνο Φερνάντες, με μια υπέροχη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτησε τον 22χρονο, εκφράζοντας τη σιγουριά του πως έρχονται μεγάλα πράγματα στην καριέρα του Πελίστρι.

Το μήνυμα του Μπρούνο Φερνάντες:

«Μικρέ μου αδερφέ, ήταν ευχαρίστησή μου να σε γνωρίσω και να παίξω ποδόσφαιρο δίπλα σου.

Αν κάποιος αξίζει τα καλύτερα σε μια ποδοσφαιρική καριέρα, αυτός είσαι εσύ!

Ένα αληθινό παράδειγμα επαγγελματισμού και ταπεινότητας. Είμαι σίγουρος πως έρχονται μεγάλα πράγματα για σένα σύντομα!»

Ο Πελίστρι απάντησε στην ανάρτηση, γράφοντας:

«Η ευχαρίστηση ήταν δική μου να μοιραστώ τα ίδια αποδυτήρια και να παίξω μαζί σου! Τι παίκτης, και το πιο σημαντικό, τι τύπος. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου και δίπλα σε κάθε παίκτη σε αυτόν τον σύλλογο, είσαι ο ορισμός του ΑΡΧΗΓΟΥ».

