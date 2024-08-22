Το ρεπορτάζ-σχόλιο του Νίκου Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ενόψει του Λανς-Παναθηναϊκός.

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» μετέφερε στους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο τα τελευταία νέας της ομάδας του Αλόνσο, κάνοντας εκτίμηση για την ενδεκάδα που θα παρατάξει o 49χρονος τεχνικός, ενώ αναφέρθηκε και στο καλό επίπεδο ετοιμότητας του Πελίστρι.

Παράλληλα, στάθηκε στα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει ο Κυπελλούχος Ελλάδοςαπό τις αναμετρήσεις με τον Άγιαξ και όσα πρέπει να διατηρήσει στο παιχνίδι του.

Επιπλέον, μίλησε για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας ότι δεν έχει τελειώσει μεταγραφικά και πώς ψάχνει κάτι δυνατό για τα χαφ επιπέδου Πελίστρι και Τετέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.