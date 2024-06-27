Ανακοίνωσε Ντραγκόφσκι ο Παναθηναϊκός - «Χαρούμενος που θα συνεχίσω να φοράω την πράσινη φανέλα»

Μετά την προαναγγελία και η ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό και επίσημα ότι απέκτησε τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, με τον Πολωνό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.

Ο Πολωνός είναι ήδη στην Αυστρία και έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις με τους πράσινους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι από την ιταλική Σπέτσια. Ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλλι μέχρι το καλοκαίρι 2028.

Ο «Ντράγκο» εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024 με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια. Στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν με τους Πράσινους κατέγραψε 16 συμμετοχές.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του ο Πολωνός τερματοφύλακας ανέφερε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που φτάσαμε σε συμφωνία και θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα για να πετύχει τους στόχους της».

