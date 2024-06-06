Από απόλυτη αποτυχία στέφθηκε η φετινή σεζόν για την Μπαρτσελόνα, η οποία εκτός ότι δεν κατέκτησε κάποιο τρόπαιο, έμεινε εκτός τόσο από το Final Four της Ευρωλίγκας, αφού αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό, όσο και από τους τελικούς της Liga Endesa μετά την «σκούπα» στα ημιτελικά από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνεπώς, το «πείραμα» με τον Ρότζερ Γκριμάου δεν πέτυχε για τους Καταλανούς, οι οποίοι είναι έτοιμοι να περάσουν στην επόμενη ημέρα. Ο άπειρος προπονητής αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν και ο επόμενος κόουτς φέρεται να είναι προ των πυλών.

Σύμφωνα με την «Sport», ο επόμενος προπονητής της Μπαρτσελόνα θα είναι ο Τσάβι Πασκουάλ. Η διοίκηση του συλλόγου και συγκεκριμένα ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο είναι σε ανοικτή γραμμή εδώ και αρκετό καιρό με τον 51χρονο κόουτς, ο οποίος φέτος ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Ζενίτ. Στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης εργάστηκε από το 2020, κατακτώντας τη VTB League (2022), αλλά και δύο Σούπερ Καπ.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι συζητήσεις των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο, αλλά και σε πολύ καλό στάδιο.

Ωστόσο, προκειμένου να πει το οριστικό «ναι» ο Τσάβι Πασκουάλ έχει θέσει κάποιους όρους. Ο πρώτος είναι να ανακοινωθεί πρώτα η λύση της συνεργασίας με τον Ρότζερ Γκριμάου.

Από ‘κει και πέρα, με τα χρόνια εμπειρίας που έχει πια στους πάγκους το κασέ του Καταλανού είναι υψηλό, οπότε θα πρέπει να πληρωθεί αναλόγως. Τέλος, ο 51χρονος κόουτς θέλει να έχει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ρόστερ το καλοκαίρι και φυσικά εκείνος να αξιολογήσει το υπάρχον ρόστερ, κάνοντας της εισηγήσεις του για την παραμονή ορισμένων παικτών.

Ο Τσάβι Πασκουάλ έχει μεγάλη… ιστορία με την Μπαρτσελόνα, καθώς τη σεζόν 2004/05 ήταν στη Β’ ομάδα, από το 2005 μέχρι το 2008 ήταν μέλος του επιτελείου, ενώ από το 2008 μέχρι το 2016 ήταν στην άκρη του πάγκου, με το μεγαλύτερο επίτευγμα την κατάκτηση της Ευρωλίγκας του 2010 και ακόμη τέσσερα πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα.

