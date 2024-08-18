Superleague: Ούτε... Ατρόμητος, ούτε... Άρης, ισοπαλία 1-1 στο Περιστέρι

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ατρόμητου και του Άρη στη φετινή Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου.

Σε ένα παιχνίδι όπου κρίνεται αρκετά ισορροπημένο με λίγες καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες, πλην όμως είχε αρκετή ένταση και ενέργεια και από τις δύο ομάδες, εκείνοι που έκριναν το αποτέλεσμα ήταν οι δύο τερματοφύλακες...

Και αυτό διότι, το λάθος του Κοσέλεφ στο 66ο λεπτό και το αυτογκόλ του άτυχου Μπρόρσον για το 0-1 των «κίτρινων», ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα η άτσαλη έξοδος του Κουέστα που οδήγησε τον Ουάρντα στην άσπρη βούλα από την οποία και διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 74ο λεπτό.

Αποτέλεσμα που με βάση την εικόνα των δύο ομάδων κρίνεται δίκαιο, καθώς, καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό της και να φτάσει με αξιώσεις στο πρώτο τρίποντο της σεζόν.

Στο… μυαλό του κόουτς

Ο Πάμπλο Γκαρσία παρέταξε τον Ατρόμητο με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Κοσέλεφ, με τους Αθανασίου, Μπρόρσον, Μανσούρ και Κίνι στην τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις του άξονα ξεκίνσαν οι Έντερ και Ουεντραόγκο, με τους Ουάρντα και Μπάκου να παίζουν στις δύο «πτέρυγες» και τον Καρλίτος σε ρόλο δεκαριού, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Φαν Φέερτ.

Από την άλλη πλευρά, ο Άκης Μάντζιος επέλεξε να καταβάσει τον Άρη με σύστημα 4-3-3. Στο τέρμα ξεκίνησε ο Κουέστα, με τους Μάγιο, Βέλεθ, Μπράμπετς και Φρίντεκ να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στον άξονα αγωνίστηκαν οι Μοντσού, Μανου Γκαρθία και Μοντόγια, με τον τελευταίο σε ρόλο αμυντικού μέσου. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Λορέν Μορόν, με τους Φετφατζίδη και Σαβέριο να τον πλαισιώνουν στην μεσοεπιθετική τριάδα.

Το ματς

Αρκετά καλός ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα, καθώς αμφότερες οι ομάδες προσπάθησαν να παίξουν το παιχνίδι τους και να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό. Η πρώτη φάση του ματς δεν άργησε να έρθει, όταν στο 6’, ο Φετφατζίδης από τα δεξιά συνέκλινε προς τον άξονα, το σουτ του όμως βρήκε πάνω στον Ουεντραόγκο και κατέληξε σε κόρνερ. Η απάντηση του Ατρόμητου ήταν άμεση, καθώς στο 11ο λεπτό ο Μπάκου νικήθηκε αρχικώς σε τετ-α-τετ από τον Κουέστα έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ουάρντα, ενώ ο ίδιος ήταν που πήρε το ριμπάουντ αστοχώντας εκ νέου από δύσκολη γωνία.

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 17’, οι γηπεδούχοι απείλησαν εκ νέου με την αδύναμη κεφαλιά του Μανσούρ από εκτέλεση κόρνερ. Τρία λεπτά μετά, οι Περιστεριώτες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι του Βέλεθ πάνω στον Αθανασίου, με τον διαιτητή, Τσακαλίδη, αλλά και το VAR, Παπαπέτρου, να λένε «παίζετε».

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που είχε μια μικρή υπεροχή, έχοντας φέρει το ματς στα μέτρα και τον δικό του ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς ήταν εκείνοι που κατέγραψαν καλύτερες φάσεις. Στο 25', το φιλόδοξο πλασέ του Μορόν από μακριά μετά από άστοχη έξοδο του Κοσέλεφ πέρασε αρκετά άουτ, ενώ στο 34', ο Μανσούρ με αυτοθυσία έκοψε την κοντινή προβολή του Ισπανού έπειτα από εξαιρετικό γύρισμα του Φετφατζίδη. Δύο λεπτά μετά, το σύνολο του Πάμπλο Γκαρσία έκανε αισθητή την παρουσία του στα αντίπαλα καρέ με το σουτ του Ουάρντα να κοντράρει στα σώματα, ενώ, στο 44', ο Άρης σπατάλησε τεράστια ευκαιρία και πάλι με τον Μορόν να νικιέται από πλεονεκτική θέση, με τον Μπρόρσον να αποσοβεί με τάκλιν σίγουρο γκολ.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, με τον ρυθμό του αγώνα να πέφτει αισθητά, καθώς υπήρξαν αρκετά φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά και πολλά λάθη. Ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που είχε τον έλεγχο του αγώνα, προσπαθώντας να «χτίσει» παιχνίδι από πίσω, την ώρα όπου ο Άρης βρισκόταν σε στάση... αναμονής, δίνοντας έμφαση στα ανασταλτικά του καθήκοντα.

Ενδεικτικό είναι πως η πρώτη τελική του δεύτερου 45λεπτου καταγράφηκε στο 64ο λεπτό, όταν ο Ουάρντα με ωραίο βηματισμό, συνέκλινε προς τον άξονα και με ένα συρτό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Κουέστα. Στο 66', ήρθε η «ψυχρολουσία» για τους γηπεδούχους, καθώς σε μια ανύποπτη φάση δέχθηκαν το γκολ, με τον Άρη έτσι απρόσμενα να παίρνει κεφάλι στο σκορ! Συγκεκριμένα, μετά από σέντρα του Μάγιο από τα δεξιά, ο Κοσέλεφ κάνει κάκιστη έξοδο με τις γροθιές, με την μπάλα βρίσκει στον Μπρόρσον και καταλήγει στα δίχτυα για το αυτογκόλ. Και όλα αυτά και ενώ οι «κίτρινοι» δεν είχαν φάση μέχρι εκείνο το σημείο στο δεύτερο μέρος!

Ατρόμητος-Άρης:

Το... σοκ για τους γηπεδούχους δεν κράτησε για πολύ, αφού έξι λεπτά αργότερα, ο έτερος κίπερ της αναμέτρησης, ο Χούλιαν Κουέστα, έκανε και αυτός ένα παιδαριώδες λάθος. Ο Ισπανός κίπερ του Άρη έκανε κάκιστη και άτσαλη έξοδο από τα γκολπόστ του, πέφτοντας με δύναμη πάνω στον Μίχορλ και ενώ ο Βέλεθ είχε καθαρίσει τη φάση με κεφαλιά. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε άψογα ο Ουάρντα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 74ο λεπτό.

Ατρόμητος-Άρης:

Στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, η ομάδα του Άκη Μάντζιου ήταν εκείνη που έψαχνε με αξιώσεις το δεύτερο γκολ που κατά πάσα πιθανότητα θα της χάριζε το τρίποντο, εκμεταλλευόμενη φυσικά και την κατακόρυφη αγωνιστική πτώση και οπισθοχώρηση των γηπεδούχων. Ενδεικτικό είναι πως μέσα σε ένα τρίλεπτο, από το 84' μέχρι το 86', ο Άρης είχε τρεις τελικές με τους Ντιαντί, Μανού Γκαρθία και Ζαμόρα. Μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα με έναν βαθμό.

MVP: Εκείνος που ξεχώρισε στο Περιστέρι ήταν ο Αμρ Ουάρντα, καθώς, πέρα από το τέρμα που σημείωσε από την άσπρη βούλα, ήταν διαρκώς μια πηγή κινδύνου για την επίθεση του Ατρόμητου. Μάλιστα, μαζί με τον Αθανασίου έδειξαν πολύ καλή χημεία στην αριστερή πτέρυγα των Περιστεριωτών.

Η... σφυρίχτρα: Αρκετά καλή κρίνεται η διαιτησία του Τσακαλίδη, ο οποίος δεν είχε πολλές δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί. Στη φάση του 20ου λεπτού και στις «φωνές» του Ατρομήτου για πέναλτι του Βέλεθ πάνω στον Αθανασίου, δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε παράβαση. Άλλωστε, η φάση ελέγχθηκε και από το VAR.

Οι ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Κοσέλεφ, Κίνι, Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου, Ουεντραόγκο, Έντερ (90+4' Καραμάνος), Μπάκου (76' Γιουμπιτάνα), Ουάρντα, Καρλίτος (55' Μίχορλ), Φαν Βέερτ.

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Φρίντεκ (69' Ντιαντί), Μπράμπετς, Βέλεθ, Μάγιο Ούγκο, Μοντόγια, Μοντσού, Φετφατζίδης (69' Σιφουέντες), Μανού Γκαρθία, Σαβέριο, Μορόν (74' Ζαμόρα).

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Παπαδάκης, Στεφανής

4ος: Τζήλος

VAR: Παπαπέτρου, Μπούξμπαουμ

