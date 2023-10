Πέθανε ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου Σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Σε ηλικία 86 ετών - Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχαιρέτησε τον Μπόμπι Τσάρλτον με μια μικρή πρόταση, που όμως λέει τα πάντα

Θρήνος στο βρετανικό, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου Σερ Μπόμπι Τσάρλτον απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η ομάδα με την οποία ταυτίστηκε, αποχαιρέτησε τον Μπόμπι Τσάρλτον με μια μικρή πρόταση, που όμως λέει τα πάντα: "Οι λέξεις ποτέ δεν θα είναι αρκετές".

Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον έκανε 758 εμφανίσεις με τη Γιουνάιτεντ και σημείωσε 106 συμμετοχές για την Εθνική Αγγλίας.

«Ο Σερ Μπόμπι είχε 106 συμμετοχές και σκόραρε 49 φορές για τα Τρία Λιοντάρια» δήλωσε από πλευράς της η Εθνική Αγγλίας. «Ένας πραγματικός θρύλος του παιχνιδιού μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» επισημαίνει.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

Ο Σερ Ρόμπερτ «Μπόμπι» Τσάρλτον (Sir Robert "Bobby" Charlton, 11 Οκτωβρίου 1937-21 Οκτωβρίου 2023) θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών στο άθλημα. Στις εκλογές της IFFHS για την ανάδειξη των κορυφαίων του 20ού αιώνα κατέλαβε τη 10η θέση. Ήταν πρωταγωνιστής της κατάκτησης του μοναδικού τίτλου στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966. Προς τιμήν της μεγάλης καριέρας που έχει πραγματοποιήσει στην εθνική Αγγλίας, ανακηρύχθηκε ιππότης το 1994 (ο τίτλος του Σερ).

Μάλιστα, μια μικρή χρονική περίοδο κατά τη δεκαετία του 1960, ο Μπόμπι Τσάρλτον ήταν ο σεναριογράφος της -δημοφιλούς και στην Ελλάδα- εικονογραφημένης σειράς Roy of the Rovers.

Το 1984, έγινε μέλος του συμβουλίου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και παρέμεινε ως τον Ιούνιο του 2011. Το 1994 ανακηρύχθηκε ιππότης (ο τίτλος του Σερ της Βρετανίας), ενώ το 2002 εισήχθη στο Αγγλικό Hall of Fame. Ήταν επίσης μέλος της επιτροπής αθλητικών βραβείων. Ήταν επίτιμος πρόεδρος του Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου και συμμετείχε σε μια σειρά από φιλανθρωπικές δραστηριότητες, όπως η συγκέντρωση κεφαλαίων για νοσοκομεία καρκινοπαθών και σε φιλανθρωπική οργάνωση για την εκκαθάριση ναρκών. Το 2008 του απονεμήθηκε το Βραβείο Αθλητικής Προσωπικότητας της Χρονιάς από το BBC ( Sports Personality of the Year Lifetime Achievement Award). Έχει υποστηρίξει ενεργά προσπάθειες της Βρετανίας για ανάληψη μεγάλων διοργανώσεων μεταξύ των οποίων και των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου (2012). Το 2011 ήταν ένα από τα 15 πρώτα μέλη που εισήχθησαν στην Αίθουσα Φήμης του Ποδοσφαίρου (Salón de la Fama del Fútbol) στην Πατσούκα, της πολιτείας Ιδάλγο του Μεξικού. Τιμήθηκε με το Τάγμα Αξίας τόσο της FIFA (ένας από τους τέσσερις πρώτους μαζί με τους Πελέ Φραντς Μπεκενμπάουερ και Ντίνο Τζοφ), όσο και της UEFA. Μία κερκίδα στο Όλντ Τράφορντ φέρει το όνομά του.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.



Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG — Premier League (@premierleague) October 21, 2023

It is with a heavy heart that we have learned of the passing of Sir Bobby Charlton.



An integral part of our 1966 FIFA World Cup winning campaign, Sir Bobby won 106 caps and scored 49 times for the #ThreeLions.



A true legend of our game. We will never forget you, Sir Bobby ❤️ pic.twitter.com/Ft9MlutBWm — England (@England) October 21, 2023

