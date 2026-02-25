Ξαφνικό πρόβλημα με τον Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR!



Ο Αμερικανός γκαρντ όχι μόνο δεν συμμετείχε στη σημερινή (25/02) προπόνηση του «επτάστερου» αλλά αντιθέτως και πήγε στο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, βλέπετε.

Συγκεκριμένα, ο Ναν έχει υποστεί μια ίωση και ως εκ τούτου η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί στο «Telekom Center» θα κριθεί από το πως θα είναι αύριο η κατάστασή του.



Θυμίζουμε ότι η εν λόγω αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 21:45, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.