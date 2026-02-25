Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απρόοπτο στον Παναθηναϊκό AKTOR - Στο νοσοκομείο λόγω ίωσης ο Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν απείχε από τη σημερινή προπόνηση λόγω ίωσης, πήγε στο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις και η συμμετοχή του στο ματς με την Παρί κρίνεται αύριο

Κέντρικ Ναν

Ξαφνικό πρόβλημα με τον Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR!

Ο Αμερικανός γκαρντ όχι μόνο δεν συμμετείχε στη σημερινή (25/02) προπόνηση του «επτάστερου» αλλά αντιθέτως και πήγε στο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, βλέπετε.

Συγκεκριμένα, ο Ναν έχει υποστεί μια ίωση και ως εκ τούτου η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί στο «Telekom Center» θα κριθεί από το πως θα είναι αύριο η κατάστασή του.

Θυμίζουμε ότι η εν λόγω αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 21:45, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark