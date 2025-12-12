Προς υπογραφή νέου συμβολαίου διάρκειας έως το 2030 με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, οδεύει ο Κάρλος Αντσελότι.

Ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής ανέλαβε τη «Σελεσάο» μετά το τέλος της δεύτερης θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, και θα την οδηγήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού, ενώ θα παραμείνει στον πάγκο της ανεξαρτήτου αποτελέσματος στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας έχει απόλυτη πίστη στο ότι ο Αντσελότι είναι ο εκλεκτός για να την οδηγήσει ξανά στις επιτυχίες, με την ισπανική «As» να αποκαλύπτει ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα για νέο συμβόλαιο διάρκειας έως το 2030!

Αυτό το νέο συμβόλαιο θα διατηρήσει τον Αντσελότι στην κορυφή της λίστας με τους προπονητές εθνικών ομάδων που αμείβονται καλύτερα! Τώρα, έχει ετήσιες απολαβές ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, με τους Τόμας Τούχελ (Αγγλία - 5,9 εκατ.), Μαουρίτσιο Ποτσετίνο (ΗΠΑ - 5,2 εκατ.) και Γιούλιαν Νάγκεσλμαν (Γερμανία - 4,9 εκατ.) να ακολουθούν.

