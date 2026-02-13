H ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαέλ Κακουτά, με τον 34χρονο διεθνή Κογκολέζο μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τους «βυσσινί» μέχρι το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κακουτά διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Αγγλία φόρεσε τη φανέλα της Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2010 και το Κύπελλο, ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Φούλαμ και Μπόλτον.

Στην Ισπανία πέρασε από Λα Κορούνια, Σεβίλλη και Ράγιο Βαγιεκάνο, στην Ιταλία από τη Λάτσιο, ενώ στη Γαλλία είχε σημαντικές παρουσίες με Αμιάν, Λανς και Ντιζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του Γκαέλ Κακουτά. Ο 34χρονος διεθνής Κογκολέζος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κακουτά έχει τεράστια καριέρα και εμπειρία, καθώς αγωνίστηκε σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Αγγλία έπαιξε σε Τσέλσι(κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2010 και το κύπελλο), Φούλαμ, Μπόλτον, στην Ισπανία σε Λα Κορούνια, Σεβίλλη, Ράγιο Βαγιεκάνο, στην Ιταλία σε Λάτσιο, στη Γαλλία σε Αμιάν, Λανς, Ντιζόν και σε Ολλανδία στη Φίτεσε. Τελευταία του ομάδα ήταν η τουρκική Σακάριασπορ.

Είναι διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κογκό, με το οποίο έχει 30 συμμετοχές και 5 γκολ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Γκαέλ Κακουτά στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».

