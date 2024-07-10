Μία εξαιρετικά δυνατή δωδεκάδα θα κατεβάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Καναδάς, ο οποίος είναι στον όμιλο της Εθνικής ομάδας.



Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από τη Βόρεια Αμερική ανακοίνωσε την αποστολή για το Παρίσι και σ’ αυτή οι δέκα διεθνείς αγωνίζονται στο ΝΒΑ! Οι δυο που δεν παίζουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στην Τζιρόνα, Κεμ Μπιρτς, αλλά και ο Μέλβιν Έτζιμ της Ουνικάχα.



Από ‘κει και πέρα, οι υπόλοιποι είναι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ, Αρ Τζέι Μπάρετ, Ντίλον Μπρουκς, Λουγκέντζ Ντορτ, Τρέι Λάιλς, Τζαμάλ Μάρεϊ, Άντριου Νέμπαρντ, Κέλι Ολίνικ και Ντουάιτ Πάουελ.



Στο μεταξύ, η Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 27/7 (22:00).

Stand on Guard 🍁



Proud to announce our 1⃣2⃣ senior men's national team athletes who will represent Canada at the 2024 Paris Olympic Games https://t.co/ggeLwOyJzM July 10, 2024

Πηγή: skai.gr

