Ο Κογουάι Λέοναρντ δεν έχει ακόμη κάνει την εμφάνισή του τη φετινή σεζόν με τους Κλίπερς. Οι τραυματισμοί που τον ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια έχουν αναχαιτίσει την καριέρα του κι αυτό είναι κάτι που ο ίδιος φέρει βαρέως, όπως αποκάλυψε ο προπονητής του, Τάιρον Λου.

«Είναι πολύ εκνευριστικό για αυτόν. Θέλει να παίζει συνέχεια. Απλώς είναι κακό το timing. Υπήρξαν κάποια δύσκολα βράδια. Υπάρχουν βράδια που μιλάμε και σχεδόν κλαίει, επειδή πιστεύει ότι απογοητεύει την ομάδα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι για τους τραυματισμούς. Είναι ένα παιδί που δουλεύει πολύ σκληρά, αλλά είναι άτυχος. Αυτό το παιδί δουλεύει στο γυμναστήριο, στο γήπεδο, στο παιχνίδι του, κάθε μέρα. Αυτό με στενοχωρεί, γιατί βλέπουμε όλοι στην ομάδα πώς δουλεύει και όταν είναι η ώρα να παίξει, δεν μπορεί. Και του λέμε όλοι ότι είναι στο 40% και αν παίξει θα γίνει χειρότερα. Είναι Top-5 παίκτης όταν είναι υγιής, αλλά είναι άτυχος με τους τραυματισμούς. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή δεν δουλεύει ή επειδή δεν θέλει να παίζει», ανέφερε ο Λου.

