«A night to remember»: Το video του Παναθηναϊκού για τη βράβευση του Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναδείχτηκε κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής της χρονιάς και ο Παναθηναϊκός φρόντισε να τον συγχαρεί μέσω ενός video στα social media

Φώτης Ιωαννίδης

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Φώτης Ιωαννίδης βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠΠ, καθώς αναδείχτηκε καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής ενώ ήταν μέλος και της κορυφαίας 11άδας της χρονιάς!
Κάτι που, όπως ήταν φυσικό, δεν πέρασε απαρατήρητο από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που θέλησε αντιθέτως να δώσει συγχαρητήρια στον αρχηγό του για την συγκεκριμένη, διπλή, διάκριση.

Συγκεκριμένα, «ανέβηκε» στους επίσημους λογαριασμούς του «τριφυλλιού» στα social media ένα video με στιγμές του από την χθεσινή βραδιά.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Φώτης Ιωαννίδης
