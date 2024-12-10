ΕΟΚ: Παρουσιάσε προγράμμα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον αθλητισμό

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον αθλητισμό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ στο ΟΑΚΑ και αυτό που υπογράμμισαν όλοι ήταν η δέσμευσή της για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των διακρίσεων στον αθλητισμό. Το πρόγραμμα διεξάγεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου «Cancel Gender-Based Violence in Basket: Detecting and Tackling GBV and Discrimination in Sport»,συγκεντρώνοντας φορείς από όλη την Ευρώπη για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και χωρίς αποκλεισμούς αθλήματος.



Στην παρουσίαση μίλησαν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΚΟΚ Ανδρέας Μουζουρίδης, η Άννυ Κωνσταντινίδου μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ, υπεύθυνη του μπάσκετ Γυναικών και πρέσβειρα του Ευρωμπάσκετ 2025, ο Βασίλης Ντάκουρης, μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ και υπεύθυνος αθλητικής ακεραιότητας και αθλητικών αξιών και η Εβίνα Μάλτση, πρέσβειρα του Ευρωμπάσκετ 2025.

Εκπρόσωποι από τις Εθνικές Ομοσπονδίες Καλαθοσφαίρισης της Κύπρου, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, μαζί με την Universal Education και το Center for Social Innovation, συμμετείχαν ως προς την ανάδειξη των επιτευγμάτων του έργου. Το έργο επικεντρώνεται στον εφοδιασμό των προπονητών, των αθλητών και των αρμόδιων φορέων του μπάσκετ με εργαλεία αναγνώρισης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τους αθλητές και τις αθλήτριες μέσω εργαστηρίων και δραστηριοτήτων γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας.Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης παρουσίασε τα επικαιροποιημένα μέτρα πολιτικής προστασίας για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κακοποιητικών συμπεριφορών, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να καταστεί το μπάσκετ ένα ασφαλές άθλημα για όλες και όλους. Οι ομιλίες του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τόνισαν την κοινή τους δέσμευση για την προστασία των αθλητών και την προώθηση της ισότητας στον αθλητισμό, ενώ οι παρευρισκόμενες Πρέσβειρες του EuroBasket Women 2025, υποστήριξαν τη σημασία της ένταξης και του σεβασμού στην κοινότητα του μπάσκετ. Το συνέδριο έκλεισε με μια ενωτική έκκληση για την εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων στο μπάσκετ.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Cancel Gender-Based Violence in Basket , επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://cgbvbasket.eu/

