NBA: Εκτός δράσης για απροσδιόριστο διάστημα ο Λεμπρόν Τζέιμς

Χειρότερα είναι τα μαντάτα για τον τραυματισμό του Λεμπρόν Τζέιμς, συγκριτικά με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Όπως μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, επικαλούμενος πηγές που όπως είναι λογικό δεν κατονομάζει, υπάρχει έντονος φόβος ότι ο σούπερ σταρ των Λέικερς θα μείνει εκτός για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα καθώς δεν μπορεί να γίνει κάποια ασφαλή εκτίμηση αυτή την χρονική στιγμή μετά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που του έγιναν.

Να θυμίσουμε ότι ο Τζέιμς τραυματίστηκε την Κυριακή στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Ντάλας Μάβερικς στο πόδι.

Sources: There's fear Lakers star LeBron James is likely to miss an extended period of time with his right foot injury. James suffered the injury in Sunday's win over Dallas, played through it, and belief is he will be sidelined an indefinite amount.