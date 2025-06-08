Λογαριασμός
Nations League: Η Γαλλία 2-0 τη Γερμανία στον μικρό τελικό

Ο Εμπαπέ, στο 45', άνοιξε το σκορ για τους «τρικολόρ» και ο Ολίσε διαμόρωσε το τελικό 2-0 στο 84'

Γαλλία - Γερμανία

Ο μικρός τελικός του Nations League ολοκληρώθηκε με τη Γαλλία να επικρατεί 2-0 της Γερμανίας και να κατακτά την τρίτη θέση στον θεσμό.

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, με τον Εμπαπέ εντέλει να δίνει το προβάδισμα στους «τρικολόρ» στο 45’ με εξαιρετικό τελείωμα από πλάγια θέση.

Η «νασιοναλμάνσαφτ» είχε ακυρωθέν γκολ για επιθετικό φάουλ στο 55’, με τους Γάλλους να σφραγίζουν εντέλει τη νίκη στο 84’, όταν ο ο Εμπαπέ βγήκε τετ α τετ μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Ολίσε, που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα προ κενής εστίας.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν ανέβηκε για δεύτερη φορά στο πόντιουμ της διοργάνωσης, μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2021.

