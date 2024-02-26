«Μυθικός» Μόντριτς, μπήκε αλλαγή και ξελάσπωσε τη Ρεάλ με σουτάρα

Έκαμψε την αντίσταση της Σεβίλλης με ήρωα Μόντριτς η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «βασίλισσα» με απόντες τους Καρβαχάλ, Καμαβινγκά, Χοσέλου, Μπέλιγχαμ και σταθερά εκτός τους Μιλιτάο, Αλάμπα, δυσκολεύτηκε κόντρα στη καλά οργανωμένη αμυντικά Σεβίλλη, αλλά πήρε τη νίκη 1-0 με τον πολύπειρο Κροάτη να μπαίνει στο ματς ως αλλαγή στο 75' και να σκοράρει υπέροχο γκολ στο 81', βάζοντας την ομάδα του στο +8 από την Μπαρτσελόνα και στο +9 από την Τζιρόνα, η οποία θα υποδεχθεί απόψε (22:00) με τη Βαγιεκάνο.

Ανώτερη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η ομάδα του Αντσελότι, είχε ακυρωθέν γκολ στο δέκατο λεπτό, με τον Βάθκεθ να σκοράρει αλλά να χρεώνεται επιθετικό φάουλ του Νάτσο στον Εν Νεσίρι μέσω VAR, ενώ ο Νάιλαντ απέκρουσε δύσκολα δυνατό σουτ του Βαλβέρδε πριν το ημίχρονο.

Όσο περνούσε η ώρα η Ρεάλ πίεζε και περισσότερο, με τη Σεβίλλη του Ράμος, στην επιστροφή του στο «Μπερναμπέου», να αντέχει, μέχρι να έρθει ο Μόντριτς για να σκοράρει το καθοριστικό γκολ στο 81', χαρίζοντας τη νίκη στη «βασίλισσα»!

