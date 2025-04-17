Μπουπεντζά: «Αποκλείεται να αυτοκτόνησε! Τον μισούσαν στην Κίνα»

Σοκάρουν οι ισχυρισμοί της οικογένειας του Ααρόν Μπουπεντζά, ο οποίος σκοτώθηκε χθες, πέφτοντας από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας στην Κίνα.



Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ύποπτο θάνατο ξένου πολίτη, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο δολοφονίας και άφησαν να εννοηθεί ότι ο Γκαμπονέζος επιθετικός, που είχε «παίξει» το καλοκαίρι για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αυτοκτόνησε.

Ωστόσο, η οικογένεια του ποδοσφαιριστή έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να έβαλε τέλος ο ίδιος στη ζωή του και μιλάει ανοιχτά για δολοφονία του παίκτη. «Όλοι έχουν τηλεφωνήσει στην Έμιλι, η οποία είναι η μικρότερη αδερφή του Ααρόν . Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στη Ρωσία με έναν από τους μεγαλύτερους αδερφούς μου, τον Ιβάιν.



Είπε ότι είναι αδύνατον να αυτοκτόνησε επειδή μίλησαν χθες (σ.σ. τη Μεγάλη Τρίτη) όταν πήγαινε στην ομάδα. Είναι εντελώς αδύνατον να αυτοκτόνησε! Από την άλλη, είναι πολύ πιθανό να δολοφονήθηκε. Πριν από μια εβδομάδα, όταν μίλησαν, ήταν εξαιρετικά θυμωμένος με τους ανθρώπους εκεί», είπε ο κουνιάδος της αδερφής της Μπουπεντζά, σε ένα ηχητικό μήνυμα, που δημοσιεύτηκε στο TikTok.



Ο ίδιος εξήγησε ότι τον πρώην παίκτη της Ραπίντ δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι στην Κίνα λόγω του υψηλού μισθού του, αλλά και επειδή τον εκτιμούσε ιδιαίτερα το τεχνικό επιτελείο.



«Στην Κίνα τον μισούσαν λόγω του υψηλού μισθού του και του γεγονότος ότι τον εκτιμούσαν οι προπονητές του, γιατί ήταν πολύ καλύτερος από τους Κινέζους παίκτες. Άρα μπορούμε να πούμε με μια λέξη ότι τον μισούσαν εκεί που ήταν.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που με κάνουν να πιστεύω ότι δολοφονήθηκε. Αλλά μέχρι στιγμής οι κινεζικές αρχές δεν έχουν παράσχει καμία πληροφορία σχετικά με αυτό, επομένως πρέπει να αποφύγουμε τη διάδοση ψευδών πληροφοριών», είπε επίσης ο κουνιάδος της αδερφής του Μπουπεντζά.

