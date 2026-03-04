Παναθηναϊκός: Πρωτοβουλία ενημέρωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

«Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και αντιμετωπίζεται με ολιστική ιατρική προσέγγιση».

Με αυτό τον τίτλο και θέλοντας να υπενθυμίσει το κοινωνικό του πρόσωπο, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να δραστηριοποιηθεί λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Παχυσαρκίας.

Αναρτώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ένα κείμενοι με τις αιτίες, τις επιπτώσεις αλλά και τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές για την συγκεκριμένη νόσο.

Αναλυτικά:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας (04.03.2026), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σε συνεργασία με το ΥΓΕΙΑ του Hellenic Healthcare Group (HHG), αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας.

Με τη συμβολή της κυρίας Πολυξένης Μυλωνάκη – Κουτκιά, Ενδοκρινολόγου και Υπεύθυνης Ιατρείου Ενδοκρινολογίας – Διευθύντριας Τμήματος Διαιτολογίας του ΥΓΕΙΑ, παρουσιάζονται αναλυτικά οι αιτίες, οι επιπτώσεις και οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές για την παχυσαρκία, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης και της ολιστικής προσέγγισης.

Αναλυτικά παρακάτω:

Η παχυσαρκία είναι επιλογή τρόπου ζωής ή χρόνια νόσος;

«Η παχυσαρκία αποτελεί χρόνια νόσο. Δεν αφορά μόνο τον τρόπο ζωής ενός ατόμου, αλλά επηρεάζεται από γενετικούς, ορμονικούς, ψυχολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική κατάσταση που απαιτεί μακροχρόνια διαχείριση και ιατρική καθοδήγηση, με στόχο την ουσιαστική και βιώσιμη αντιμετώπισή της».

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή της;

«Η παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική νόσος και μπορεί να σχετίζεται με γενετική προδιάθεση και κληρονομικότητα, ορμονικές διαταραχές, καθώς και με τη λήψη συγκεκριμένων φαρμακευτικών αγωγών. Παράλληλα, η καθιστική ζωή και η έλλειψη συστηματικής άσκησης, η κατανάλωση τροφίμων υψηλής θερμιδικής πυκνότητας και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνισή της. Το χρόνιο στρες, η έλλειψη ύπνου, η κατάθλιψη και η συναισθηματική υπερφαγία αποτελούν επίσης καθοριστικούς επιβαρυντικούς παράγοντες».

Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία;

«Η παχυσαρκία επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών νοσημάτων. Συνδέεται άμεσα με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, την υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Επιπλέον, σχετίζεται με το μεταβολικό σύνδρομο, την υπνική άπνοια, την οστεοαρθρίτιδα, αλλά και με ορισμένες μορφές καρκίνου. Η επίδρασή της δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική υγεία, καθώς επηρεάζει σημαντικά και την ψυχική ευεξία και την ποιότητα ζωής».

Πότε πρέπει κάποιος να απευθυνθεί σε ειδικό και ποιες είναι σήμερα οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές;

«Ένας ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό όταν υπάρχουν επανειλημμένες και αποτυχημένες προσπάθειες απώλειας βάρους, όταν συνυπάρχουν νοσήματα όπως υπέρταση ή δυσλιπιδαιμία, καθώς και όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι άνω του 27 με συνοδά προβλήματα υγείας ή άνω του 30 ανεξαρτήτως συνοσηροτήτων.

Σήμερα, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας περιλαμβάνει εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο, συστηματική άσκηση, σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, βαριατρική χειρουργική. Η σωστή και συνεχής παρακολούθηση από έμπειρο ιατρό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μακροχρόνια επιτυχία».

Ποιο είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας;

«Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια, πολυπαραγοντική νόσος που απαιτεί ιατρική επίβλεψη και σήμερα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Με μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει ιατρική υποστήριξη, συστηματική άσκηση και σωστή διατροφή βασισμένη στη Μεσογειακή Διατροφή, μπορούμε να πετύχουμε και να διατηρήσουμε ένα υγιές σωματικό βάρος.

Το «Υγιεινό μου Πιάτο», που δημιουργήθηκε από το ΥΓΕΙΑ, αποτελεί ένα απλό και λειτουργικό εργαλείο καθημερινής διατροφικής καθοδήγησης, βοηθώντας το κοινό να υιοθετήσει ισορροπημένες επιλογές και να κατανοήσει ότι η ποιότητα, η ποσότητα και ο σωστός συνδυασμός τροφίμων είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες για την υγεία».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζει να στηρίζει δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, συμβάλλοντας ενεργά στην προαγωγή της υγείας και στην ενίσχυση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για όλους».

