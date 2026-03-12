Μπενίτεθ: «Να κάνουμε τα πράγματα πολύ καλά κόντρα στην Μπέτις, μπορούμε να κερδίσουμε»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 19:45 την Μπέτις στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16 του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μιλάει στο MatchDay Mag.

Ο προπονητής του τριφυλλιού ανέφερε πως η ισπανική ομάδα είναι πολύ καλή, αλλά πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να την κερδίσει έχοντας τη σωστή νοοτροπία μέσα στο γήπεδο.

«Για εμάς το σημαντικότερο είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί, ως ομάδα. Δεν είναι μόνο ένας παίκτης που θα κάνει τη διαφορά. Όλη η ομάδα μαζί πρέπει να ανταποκριθεί, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να προστατεύσουμε τους παίκτες μας σε καταστάσεις ενός εναντίον ενός. Να είμαστε συμπαγείς, με συνοχή. Αλλά θα πρέπει και να κρατήσουμε την μπάλα και όποτε την έχουμε να δημιουργούμε κάτι επικίνδυνο. Είναι απλό, αλλά είναι αρκετά δύσκολο να το πετύχεις, όμως είναι ο μόνος δρόμος.

Η Μπέτις είναι πολύ καλή ομάδα, με καλό προπονητή και με παίκτες με μεγάλη εμπειρία σε όλες τις γραμμές. Είναι μια σκληρή ομάδα, με καλούς εξτρέμ, ρυθμό παιχνιδιού, ένταση και κυκλοφορία. Ο Πελεγκρίνι έχει πέντε χρόνια στην Μπέτις. Κι αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον τρόπο που θέλει να παίξει. Πόσω μάλλον που είναι ένας προπονητής, ο οποίος έχει ξεκάθαρες ιδέες για το πώς θέλει να παίζουν οι ομάδες του.

Μπορούμε να τους κερδίσουμε, αλλά για να τα καταφέρουμε, πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Τον τελευταίο μήνα παίζουμε πολύ καλύτερα, δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες και πετυχαίνουμε περισσότερα γκολ. Οπότε αυτός είναι ο δρόμος. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατόν. Είναι δύο παιχνίδια και πρέπει να τα προσεγγίσουμε με τη σωστή νοοτροπία. Έχουμε απουσίες και τραυματισμούς, εμπιστευόμαστε 100% όσους θα είναι στο γήπεδο. Έχω εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τα πάμε καλά».

