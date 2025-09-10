Η Εθνική μας κατάφερε να πάρει τη σπουδαία νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας και να πανηγυρίσει την ιστορική πρόκριση στην ημιτελική φάση του φετινού Ευρωμπάσκετ, έχοντας πλέον ακόμα πιο κοντά της τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης ενός μεταλλίου, για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια!

Επόμενος και τελευταίος αντίπαλος στον δρόμο προς τον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, την οποία θα βρούμε απέναντί μας στο μεγάλο ματς της ερχόμενης Παρασκευής (12/9)!

Μάλιστα, η Εθνική μας αναμένεται να έχει στο πλευρό της για την τεράστιας σημασίας αυτή αναμέτρηση και τη βοήθεια των φίλων της, οι οποίοι θα δώσουν βροντερό «παρών» στις κερκίδες της «Xiaomi Arena» και θα βάψουν γαλανόλευκη τη Ρίγα!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν ήδη εξασφαλιστεί 1.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό της Παρασκευής, ενώ για να διευκολυνθεί η μετακίνηση των φιλάθλων, έχει προγραμματιστεί πτήση τσάρτερ από την Ελλάδα προς την πρωτεύουσα της Λετονίας.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο αιτήματος προς την Aegean για προσθήκη επιπλέον πτήσεων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους φιλάθλους να κάνουν το ταξίδι για να στηρίξουν την Εθνική!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.