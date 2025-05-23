To challenge της Αναστασίας Παντούση στο ΟΠΑΠ Game Time για το Final Four

Το Final Four της Euroleague ξεκινάει σήμερα στο Άμπου Ντάμπι και η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time φιλοξενεί την Αναστασία Παντούση.

Η ταλαντούχα ηθοποιός δίνει το δικό της στίγμα για τους ημιτελικούς του Παναθηναϊκού με τη Φενερμπαχτσέ και του Ολυμπιακού με τη Μονακό και εκφράζει τη βεβαιότητά της ότι οι δύο ελληνικές ομάδες θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Από νηπιαγωγός στην υποκριτική, η Αναστασία Παντούση, μπαίνει σε διλήμματα Νεϊμάρ ή Γιαμάλ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ή Ιωάννης Παπαζήσης, συστήνει στη Χριστίνα Βραχάλη το μουσικό όργανο φαγκότο και βάζει καλάθια σε ένα μπασκετικό διασκεδαστικό challenge.

Δείτε το επεισόδιο εδώ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.