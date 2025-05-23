Διαμαντίδης: «Να πάρει τρόπαιο ο Σάρας, αλλά… όχι φέτος – Μου έλεγε να πάμε και προπόνηση… πριν τα ματς»!

Ο «3D» μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου από το Άμπου Ντάμπι ενόψει των μεγάλων ημιτελικών του Final-4 της Euroleague και οι ερωτήσεις των Τούρκων δημοσιογράφων τον έκαναν να εκφράσει τη στήριξη στον φίλο του, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αν και… βρίσκεται σε δύσκολη θέση, από τη στιγμή που υπάρχει ο Παναθηναϊκός.

«Ο Σάρας ήταν εξαιρετικός παίκτης, ήμασταν μαζί στον Παναθηναϊκό, τώρα είναι τρομερός προπονητής. Πάντα βρίσκεται σε Final-4. Δεν είναι εύκολο να πετυχαίνεις, αλλά ο Σάρας έχει καταφέρει να είναι παρών σε 6 Final-4. Του εύχομαι να τα καταφέρει κάποια στιγμή, αλλά όχι φέτος! Είμαι χαρούμενος όμως γι’ αυτόν…» είπε ο Διαμαντίδης και πρόσθεσε για το κομμάτι της προετοιμασίας πριν από τέτοια μεγάλα ματς:

«Δεν είμαι προπονητής, αλλά θεωρώ ότι έχει τεράστια διαφορά να είσαι παίκτης και να είσαι προπονητής. Ως κόουτς, έχεις παίκτες που μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά και πρέπει να τους βάλεις όλους στο ίδιο μονοπάτι και δεν είναι εύκολο. Έχει αβαντάζ να είσαι παίκτης με εμπειρίες από Final-4 και να είσαι κόουτς σε αυτό το επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι καλό όμως…».

Προγνωστικά δεν μπορούσε να κάνει, λέγοντας ότι: «Και οι δυο ημιτελικοί είναι ισορροπημένοι. Θα δούμε… Δεν ξέρω πραγματικά… Θα είναι πολύ ανοιχτά παιχνίδια» και συνέχισε μιλώντας για τον καλό του φίλο και κόουτς της Φενέρμπαχτσε:

«Έχω ωραίες αναμνήσεις με τον Σάρας. Έχουμε πλέον τις οικογένειές μας, τα λέμε τα καλοκαίρια. Είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι πλέον προπονητής. Τα καταφέρνει μια χαρά. Του εύχομαι καλή τύχη και είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν. Τον αγαπώ».

Έχοντας κληθεί να θυμηθεί στιγμές με τον Σάρας από τη συνύπαρξή τους στο «τριφύλλι», ο legend του Παναθηναϊκού είπε:

«Όταν ήταν παίκτης, στα 30κάτι του, ήταν MVP, πανηγύρισε τρόπαια… Στο πρωτάθλημα παίζαμε με υποδεέστερες ομάδες, περίπου στις 17:00 το απόγευμα και μου έλεγε να πάμε στο γήπεδο στις 11:00 το πρωί να κάνουμε μικρή προπόνηση! Και πάντα ήταν εκεί πρώτος! Και ήταν εντυπωσιακό που το έκανε ακόμα και πριν από τέτοια, μικρά παιχνίδια. Έδειχνε το μεγαλείο του ως παίκτης…».

Για την άμυνα και τη βαρύτητα που δίνει ο Γιασικεβίτσιους, παρά το γεγονός πως στην μπασκετική του καριέρα… δεν είχε και τόσο καλή σχέση με τα μαρκαρίσματα, ο «Μητσάρας» είπε:

«Όταν είσαι προπονητής πρέπει να βρεις το παιχνίδι από δέκα διαφορετικές γωνίες. Δεν μιλάμε πολύ για μπάσκετ με τον Σάρας όταν βρισκόμαστε. Δεν του κάνω πλάκα για την άμυνα… Αλλά νομίζω ότι σωστά δίνει έμφαση στην άμυνα».

Μάλιστα, θυμήθηκε και την κίνηση που έκανε προς όλους στο Βερολίνο, στην ανάπαυλα: «Στον τελικό του ’09 ήμασταν στο +20 και ήταν σωστό αυτό που έκανε, η κίνηση στο κεφάλι, γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε έτσι…».

Για την παρουσία του στους κορυφαίους 25 των ισάριθμων ετών της Euroleague, ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχε να πει:

«Αισθάνομαι πολύ όμορφα, είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ευλογημένος. Ο χώρος του μπάσκετ μού έδωσε πράγματα που δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων στο άθλημα, γνώρισα ανθρώπους που με βοήθησαν και έφτασα σε αυτό το κατόρθωμα. Είμαι χαρούμενος και ευλογημένος. Το μπάσκετ με έκανε καλύτερο άνθρωπο, έκανα τρομερές φιλίες, μόνο καλά μου έδωσε αυτό το άθλημα…

Από τους συμπαίκτες που είχα, έχω κάνει αρκετές φιλίες μέσα από τον χώρο του μπάσκετ. Χαίρομαι που είναι φίλοι μου και τους βλέπω, ακόμα κι αυτούς που λόγω απόστασης δεν βλέπω συχνά. Περνάμε καλά όταν βρισκόμαστε. Η ζωή δεν έχει μόνο χαρές. Δεν διαγράφω τίποτα. Έχει και λάθη και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Αυτά κάναμε, με τα λάθη μας και τα καλά μας».

Για τον Μάικ Μπατίστ είχε να πει:

«Ο Μπατίστ ήταν ωραίος τύπος. Έδεσε πάρα πολύ καλά με τους Έλληνες. Και το κομμάτι της Ελλάδας, του άρεσε η χώρα, κατάλαβε τη νοοτροπία. Είναι καταπληκτικό παιδί», ενώ, για το αν θα ήθελε να παίζει κι εκείνος κι αν ζηλεύει που βλέπει τους υπόλοιπους στο παρκέ, αποκρίθηκε:

«Αυτά που έζησα ήταν απίστευτα. Χαίρομαι που είμαι σαν θεατής με την οικογένειά μου και το βλέπω. Τραβούν πίεση οι παίκτες όλη τη χρονιά και άγχος. Μέσα από την τριβή όμως, η εμπειρία είναι πολύ σημαντική. Σε βοηθάει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.