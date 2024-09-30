Μπάσκετ: Πέθανε ο Ντικέμπε Μουτόμπο

Πένθος στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο Ντικέμπε Μουτόμπο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.

Ο Μουτόμπο είχε διαγνωσθεί με καρκίνο στον εγκέφαλο τον Οκτώβριο του 2022 και άμεσα είχε αρχίσει θεραπείες. Σήμερα, όπως έγινε γνωστό και από το ΝΒΑ με επίσημη γραπτή δήλωση του κομισάριού του Ανταμ Σίλβερ, έφυγε από ζωή.

Ο Ντικέμπε Μουτόμπο είχε γεννηθεί στις 25 Ιουνίου του 1966 στην Κινσάσα. Ήταν ένας από τους καλύτερους σέντερ στα χρόνια που ήταν ενεργός αλλά και γενικότερα του αθλήματος, γνωστός για το αμυντικό του ταλέντο. Είχε μεγάλη έφεση στα block με μέσο όρο τρία κοψίματα ανά παιχνίδι.

Το 1991 είχε γίνει ντραφτ στο νούμερο 4 από τους Ντένβερ Νάγκετς. Είχε αγωνιστεί με τη φανέλα τους μέχρι και το 1996, όταν και μετακόμισε στην Ατλάντα για να παίξει για τους Χοκς. Τη σεζόν 2001-02 αγωνίστηκε στους Φιλαδέλφεια 76ερς, και μετά συνέχισε την καριέρα του στους Νιου Τζέρσεϊ Νετς, στους Νιου Γιορκ Νικς και τέλος στους Ρόκετς εκεί που έκλεισε και την καριέρα του.

Στην καριέρα του είχε συμμετοχές σε οκτώ All Star Game, είχε αναδειχθεί κορυφαίος αμυντικός τέσσερις σεζόν, και τρεις καλύτερος στα κοψίματα. Οι Χοκς και οι Νάγκετς έχουν αποσύρει τη φανέλα με το αγαπημένο του νούμερο, το 55. Το 2015 είχε μπει στο Hall of Fame του αθλήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.