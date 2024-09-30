«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22:00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01:00 στον ΣΚΑΪ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: Τα δύο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής: ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Άρης. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Δείτε το trailer

Ακόμη: Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Αποκάλυψη: Τι καταθέτουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Στο studio, ο σύμβουλος της ΕΠΟ Δημοσθένης Κουπτσίδης, ο νομικός αθλητικού δικαίου Λάκης Σημαιοφορίδης, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Θεόδωρος Τσαϊρίδης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε, στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.



