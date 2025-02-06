Europa League: Οι τρεις αλλαγές στη λίστα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στα νοκ άουτ του Europa League, με τους «ερυθρόλευκους» να καταθέτουν τη λίστα με τους παίκτες για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Όπως κάθε ομάδα, οι Πειραιώτες δικαιούνταν τρεις αλλαγές, με τους νεοαποκτηθέντες Όρτα, Πάλμα και Μπρούνο να μπαίνουν, όπως είχε προαναφέρει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Εκτός λίστας έμειναν οι αποχωρήσαντες Μπακούλας και Γουίλιαν καθώς και ο Ολιβέιρα, ενώ δίχως να αντικατασταθούν έμειναν εκτός οι Ντόη, Μασούρας και Αποστολόπουλος, που, επίσης, δεν είναι πια στο ρόστερ.

Αναλυτικά στη λίστα βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κάρμο, Μπρούνο, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Στάμενιτς, Ζέλσον, Βέλντε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Όρτα, Έσε, Πάλμα, Παπακανέλλος, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Κωστούλας.

Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός θα παίξει στη φάση των «16» του Europa League τον Μάρτιο.

